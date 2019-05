Les armes à feu artisanales, un défi grandissant pour la police de Winnipeg

Dimanche, vers 18 h, des agents de l’unité des bandes de rue et des armes à feu de la police ont aperçu un homme à bicyclette près de la rue Balmoral et de l’avenue Cumberland, qui se faufilait entre les voitures, perturbant la circulation et risquant de provoquer des collisions.

Les agents ont tenté de lui parler, mais l’homme s'est enfui et s'est réfugié dans une résidence de l'avenue Maryland. Les policiers ont alors aperçu à sa ceinture ce qui semblait être une arme et l'ont arrêté.

En fouillant la résidence, ils ont découvert 11 armes à feu improvisées, dont deux chargées, une arme à feu prohibée à verrou de calibre .22 et de nombreuses pièces et outils servant à la fabrication d'armes à feu. Les agents ont également trouvé 1 gramme de méthamphétamine.

Il s'agit du plus grand nombre d'armes artisanales jamais trouvées à un seul endroit, déclare la police. Les armes improvisées peuvent fonctionner de la même manière que les armes à feu ordinaires, mais avec des risques supplémentaires, souligne l’inspecteur Max Waddell.

Max Waddell, inspecteur du Service de police de Winnipeg, lors d'une conférence de presse sur la saisie d'une dizaine d'armes à feu improvisées. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

« Une arme à feu fabriquée [industriellement], nous pouvons au moins faire en sorte qu’elle soit sécuritaire, dit-il. Mais celles-ci, nous ne savons pas si elles sont sans risque, alors nous devons prendre les plus grandes précautions pour assurer non seulement la sécurité de nos agents, mais également celle de toutes les personnes qui se trouvent aux alentours. »

Un homme âgé de 27 ans est accusé de possession d’arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec munitions, et de trafic d’armes, entre autres. Une femme de 38 ans, qui se trouvait dans la résidence, a également été arrêtée et accusée de possession d’arme.

L’Unité des bandes et des armes à feu

La police de Winnipeg a créé cette unité spéciale en avril 2019, dans le but de contrer une tendance de violence armée qui se développe.

Son mandat est d'identifier, d'arrêter et de démanteler toute organisation criminelle, bande de rue ou groupe responsables de violence en se concentrant principalement sur les armes à feu illégales, les munitions et les drogues illicites.

La police souligne que dans les dernières semaines, elle a dû répondre à un nombre en hausse d’infractions liées aux armes à feu.

Total des armes à feu saisies à Winnipeg : 2016 : 773

2017 : 1183

2018 : 1747

Source : Service de police de Winnipeg

Homicides par armes à feu : 2017 : 7

2018 : 3

2019 (jusqu'ici) : 6

Source : Service de police de Winnipeg

Les pistolets bricolés ("zip guns") ou « armes à feu improvisées/artisanales » représentent le deuxième type d'arme à feu en importance saisie par la police de Winnipeg.

Les saisies d’armes bricolées sont passées de 3 en 2016, à 52 en 2018, selon la police. Jusqu'à présent, en 2019, 31 armes à feu de ce type ont été saisies.