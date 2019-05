Ottawa propose d’ajouter les droits des Autochtones au serment de citoyenneté

Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Ahmed Hussein, y voit une étape nécessaire pour faire avancer les efforts de réconciliation entre le Canada et les peuples autochtones.

Le nouveau libellé permettra aux nouveaux citoyens canadiens « de comprendre et de respecter pleinement le fait que les peuples autochtones et leur histoire sont une partie importante du tissu et de l'identité du Canada », a affirmé M. Hussein.

Je jure (ou affirme solennellement) que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j'observerai fidèlement les lois du Canada, y compris la Constitution, laquelle reconnaît et affirme les droits ancestraux et issus de traités des Premières Nations, des Métis et des Inuits, et que je remplirai loyalement mes obligations à titre de citoyen canadien. Le serment tel que proposé, avec l’ajout en gras

À moins d’un mois de la pause estivale des travaux parlementaires, le ministre Hussein espère l’adoption rapide et consensuelle du projet de loi officialisant la modification. Il a déjà consulté de nombreux représentants des Premières Nations afin d’en arriver au libellé présenté, a-t-il souligné.

Le sénateur indépendant Murray Sinclair, qui a été co-commissaire pour la Commission de vérité et réconciliation du Canada de 2009 à 2015 et qui est lui-même autochtone, accompagnait le ministre lors de la présentation de son projet de loi aux médias.

Il y voit une réponse aux recommandations de la Commission et un pas dans la bonne direction pour les relations entre les peuples du Canada. « Il faut connaître nos trois peuples fondateurs : les Autochtones, les Français et les Britanniques. La réconciliation nécessite qu'une nouvelle vision voie le jour; une vision fondée sur un engagement au respect mutuel », a-t-il souligné.