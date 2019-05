Mort d'Olivier Bruneau à Ottawa : deux entreprises et deux superviseurs plaident coupables

Le jeune arpenteur gatinois s'est fait écraser par un énorme bloc de glace qui s'est détaché d'une paroi de l'excavation où il travaillait, à l'angle des rues Carling et Preston à Ottawa, il y a plus de trois ans. Le plaidoyer de culpabilité a été présenté à la Cour des infractions provinciales au Palais de Justice d'Ottawa et survient après des négociations entre les avocats des accusés et l'avocat de la Couronne, qui représente le ministère du Travail de l'Ontario.

Claridge Homes, le promoteur immobilier Bellai Frères Construction, sous-traitant et employeur d'Olivier Bruneau, Mike Lwow, superviseur du site pour Claridge Homes et Léo Simard, contremaître chez Bellai Frères et patron d'Olivier Bruneau, ont tous plaidé coupable de ne pas avoir veillé à ce que le mur de l'excavation soit libre de toute matière susceptible de tomber sur un travailleur.

Un deuxième chef d'accusation qui pesait contre les accusés, soit de ne pas avoir pris toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger leur travailleur, a été retiré.

Mike Lwow, Léo Simard et des représentants de Claridge Homes sont présents en Cour.

Le jour de la mort d'Olivier Bruneau, il y avait de la glace sur les murs sud et ouest de l'excavation de neuf étages de profondeur. Après l'accident tragique, le ministère du Travail de l'Ontario a ordonné la fermeture du chantier jusqu'à ce que le problème de la glace soit réglé.

Trois incidents semblables sur le même chantier avaient précédé la mort violente d'Olivier Bruneau, le 23 mars 2016, dont une chute de glace qui avait heurté un autre ouvrier le mois précédent.

L'émotion était palpable dans la salle

Plusieurs proches de la victime se sont déplacés jeudi au palais de justice. Le père d'Olivier Bruneau a confié qu'il pleurait tous les jours la perte de son enfant.

Katia Saint-Jacques, la conjointe d’Olivier Bruneau, a dit à la Cour qu’elle et lui avaient prévu avoir quatre enfants.

Olivier n’était pas seulement l’amour de ma vie, c’était aussi mon meilleur ami. Katia Saint-Jacques

Mme Saint-Jacques demande à Claridge Homes, Bellai Frères Construction, ainsi qu'aux deux superviseurs de chantier, de traiter leurs employés comme s’ils étaient leurs enfants.

Plus de détails à venir