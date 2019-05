Les Saskatchewanais peuvent dorénavant importer autant d'alcool qu'ils le souhaitent de d'autres provinces

Auparavant, les Saskatchewanais qui revenaient d'une autre province n’étaient autorisés à ramener avec eux que neuf litres de vin, trois litres de spiritueux et 24, 6 litres de bière, indique la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan.

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Jeremy Harrison, explique que la décision prise mardi s’inscrit dans une démarche de facilitation du commerce interprovincial.

« Notre gouvernement s’est engagé à lever toutes les barrières non nécessaires dans le but de faciliter la libre circulation des marchandises entre les provinces pour le bien des industries et des consommateurs », a-t-il déclaré.

Par cette décision la Saskatchewan rejoint les provinces de l’Alberta, du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse qui, elles non plus, n’imposent aucune restriction à cette catégorie d’importation interprovinciale.

« Nous espérons que d’autres juridictions vont nous emboîter le pas », a ajouté le ministre.

En avril 2018, dans le cas d’une contestation judiciaire initiée au Nouveau-Brunswick, la Cour suprême a tranché que les limites au transport interprovincial d’alcool sont constitutionnelles.

Environ trois mois plus tard, les premiers ministres du Canada ont conclu un accord de principe pour hausser les quantités d’alcool que les citoyens peuvent transporter d’une province à l’autre.

D'un autre côté, il est à noter que la décision annoncée mardi ne concerne pas les limites dans la quantité d’alcool qu’un Saskatchewanais peut ramener d’un pays étranger, limites qui restent toujours en vigueur.

Avec les informations de Emmanuelle Poisson