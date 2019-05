Finale de la NBA : Charles Dubé-Brais vivra l'action de près

« L’équipe est née en 1995 et pour moi, d’arriver et vivre ça de l’intérieur dès ma première année, c’est vraiment un privilège exceptionnel. »

Natif de Québec, Charles Dubé-Brais a accepté en août dernier un poste d’entraîneur adjoint avec le 905 de Toronto, le club-école des Raptors dans la G-League.

La saison de son équipe terminée, toute l’attention est maintenant dirigée vers le grand club et son impressionnant parcours jusqu’à la finale de la NBA, qui débute jeudi contre les champions en titre, les Warriors de Golden State.

Bien qu’il n’ait pas un accès direct au personnel d’entraîneur des Raptors ni au vestiaire de l’équipe, Dubé-Brais gravite dans l'entourage de l'équipe. Ses collègues du 905 et lui ont même la chance d’ajouter leur grain de sel aux discussions entourant l’équipe.

« Jama Mahlalela [entraîneur du 905] est un ancien assistant-entraîneur des Raptors et il est retourné dans ce rôle depuis que la saison du 905 est terminée. Il nous a demandé d’amener nos suggestions et on peut espérer que certaines de nos idées vont faire leur chemin jusqu’en haut. »

Un monde bien différent

Charles Dubé-Brais garde les yeux et les oreilles bien ouverts. D’assister de près au parcours d’une équipe jusqu’en finale de la NBA est une chance inestimable pour le jeune entraîneur de 37 ans, qui souhaite parfaire ses connaissances.

Depuis le début des séries, il se dit impressionné par les efforts déployés par les entraîneurs de l’équipe à la préparation d’avant-match.

« En séries éliminatoires, c’est un monde complètement différent, analyse Dubé-Brais. Le personnel est nombreux et tous vont se préparer contre la même équipe et essayer d’analyser dans le détail tout ce que l’autre équipe va faire. De le voir de près, c’est très, très formateur. »

Comment battre les Warriors?

Comme tous les observateurs, Charles Dubé-Brais est bien conscient de la tâche qui attend les Raptors face aux Warriors, « possiblement la meilleure équipe de tous les temps » selon lui.

S’il était à la barre des Raptors, quelle stratégie emploierait-il pour contrer la bande à Stephen Curry?

« C’est la question à 1 million de dollars ça, répond-il. Les Warriors ont tellement de forces des deux côtés du terrain. En anglais, on dit: « Pick your poison » ou choisis par quel poison tu vas mourir. »

Peu importe la stratégie, ça ouvre toujours d’autres opportunités pour eux. Charles Dubé-Brais, entraîneur adjoint du club-école des Raptors, au sujet des Warriors de Golden State

Le Québécois croit que les Raptors doivent miser sur la qualité de leur jeu défensif pour espérer surprendre les Warriors.

« Les Raptors ont probablement la meilleure défensive de toute la NBA depuis le début des séries éliminatoires. Il faut stopper l’attaque adverse pour installer notre jeu de transition et le rythme qu’on avait contre Milwaukee. Il faudra de grandes performances défensives si on veut avoir une chance de l’emporter. »

Le partisan bien heureux

Charles Dubé-Brais se souvient très bien de la première finale de la NBA qu’il a regardée sur son téléviseur.

« J’avais 10 ans. C’était la dernière année de Magic Johnson contre les Bulls de Michael Jordan », rappelle-t-il avec le sourire.

Aujourd’hui, le partisan en lui trépigne d’impatience à l’idée de voir l’action en personne, lui qui sera au Scotiabank Arena de Toronto jeudi soir.

« Ça fait presque 30 finales de la NBA que je regarde à la télévision. Je ne me disais pas il y a 10 ou 15 ans que je pourrais être là pour les matchs d’une finale dans un avenir rapproché. Je suis très privilégié d’assister aux deux premiers matchs de la série et aux autres rencontres à Toronto si la série se prolonge. »