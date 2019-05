Un nouveau directeur proactif pour la DPJ Estrie

Dans le réseau de la protection de la jeunesse depuis plus de 40 ans, Alain Saint-Pierre est entré en poste lorsqu’Alain Trudel s’est retiré de son poste de directeur momentanément, à la suite du décès de la fillette de Granby, connue des services de la Direction de la protection de la jeunesse en Estrie. Une arrivée dans un contexte chaotique comme le décrit le nouveau directeur.

C’est le pire drame qui peut arriver pour quelqu’un qui travaille en protection de la jeunesse. Alain Saint-Pierre, directeur par intérim de la protection de la jeunesse en Estrie

Pour calmer le jeu, Alain Saint-Pierre a d’abord apporté le plus de soutien possible à ses intervenants. Puis le nouveau directeur s’est attaqué à la trop longue liste d’attente. En Estrie, plus de 1200 enfants sont toujours sur cette liste.

Comme DPJ je suis personnellement imputable de la situation de ces 1200 enfants. Je vous avouerai que c’est assez pesant. Alain Saint-Pierre, directeur par intérim de la protection de la jeunesse en Estrie

Le nombre élevé d’enfants sur cette liste est attribuable à une augmentation annuelle du nombre de signalements ainsi qu’au manque de personnel qui touche tout le Québec, mais particulièrement durement l’Estrie selon le directeur de la DPJ par intérim. Depuis la tragédie de Granby, 162 signalements par semaine sont faits à la DPJ de l’Estrie.

La situation actuelle est directement attribuable à un manque chronique d’effectifs. À la DPJ de l’Estrie, il existe 39 postes à l’évaluation. Toutefois, douze de ces postes sont présentement non comblés. Pour aider le personnel débordé, Alain Saint-Pierre a fait appel à des employés retraités du réseau. À Granby, ce sont quatre anciens employés qui viendront prêter main-forte à temps partiel. Pour ce qui est de Sherbrooke, ce sont un ou deux retraités qui pourraient venir apporter leur aide.Une restructuration des ressources humaines disponibles et une révision des titres d’emploi pour permettre aux intervenants d’améliorer leurs interventions sur le terrain sont aussi en cours. À plus long-terme, la DPJ désire augmenter le nombre de stagiaires dans son service.

Une réévaluation de tous les cas en attente est en cours. Les cas classés 1 ou 2, donc urgents, sont présentement vus dans les délais prescrits. Un mécanisme a été mis en place pour vérifier quotidiennement que les enfants dans les autres catégories ne deviennent pas des cas urgents.

Malgré toutes ces améliorations et sa bonne volonté, Alain Saint-Pierre ne croit pas qu’il soit possible d’assurer que des drames comme celui de Granby ne se reproduiront plus même avec le meilleur système au monde, une telle garantie ne pourrait pas être offerte. Il y a trop de variables sur lesquelles on n’a pas de contrôle.

Selon Alain Saint-Pierre l’engagement des intervenants, leur capacité à se relever lors d’une situation de crise ou d’urgence permettra d’améliorer le système de protection de la jeunesse.