Négligence au CHR : une firme veut déposer un recours collectif

La firme d'avocats Koskie Minsky LLP entame un recours collectif d'un demi-milliard de dollars au nom des résidents du Centre hospitalier Restigouche contre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le réseau de santé Vitalité.

La firme de Toronto souhaite déposer une poursuite alléguant une omission de prévenir les abus systémiques de résidents et une offre de soins de santé inférieurs aux standards de base.

Dans un communiqué publié mardi, la firme allègue que la province et Vitalité ont été négligents, ont violé les droits des résidents protégés par la Charte canadienne des droits et libertés et ont manqué à leurs obligations de fiduciaires.

Ces échecs ont eu des conséquences graves pour les patients. Communiqué de la firme Koskie Minsky LLP

Les plaignants ont intenté cette action en justice au nom de toutes les personnes qui étaient en vie au 24 mai 2017 et qui résidaient à l'hôpital entre le 1er janvier 1954 et aujourd'hui , peut-on lire dans le communiqué.

La poursuite demande 500 millions de dollars de dommages et intérêts au nom des anciens résidents.