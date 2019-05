Un nouveau service de consignes de tasses à café en Mauricie

Le consommateur pourra, en payant 5 $, avoir une de ces tasses et la rapporter dans un commerce participant.

Il pourra, en la ramenant, ravoir sa consigne ou réutiliser une tasse.

La chaîne Café Morgane fait partie des commerces ayant décidé de participer au réseau La Tasse.

Le café La Bezotte de Yamachiche et le magasin général Chez Méo de Saint-Élie-de-Caxton font aussi partie du mouvement en Mauricie.

Au début, c'est un regroupement de quelques cafés indépendants à Montréal qui ont commencé ça. Et puis là, maintenant, il y a 200 établissements au Québec qui vont participer. Nous, c'est clair qu'on voulait faire partie de ça , indique le directeur des succursales pour Café Morgane Julien Poisson.

Les cafés du réseau achètent les tasses réutilisables au coût de 5 $, puis demandent la consigne au même coût au client.

Pour nous, c'est à coût nul, parce que dans le fond, on ne fait pas de profits avec ça, mais en même temps, ça ne nous demande pas d'investissements non plus.

La chaîne de cafés de 14 succursales aura 1300 tasses réutilisables en circulation.

Une demande des clients

Être plus écologique, c'est une demande récurrente des clients. L'entreprise a fait la promotion du projet sur les réseaux sociaux et déjà, l'engouement se fait sentir.

J'en entends beaucoup parler dans les cafés. Les gens m'interpellent : "C'est quand que ça arrive?" et tout ça. Je pense qu'on va avoir une bonne réception , souligne M. Poisson.

À terme, les commerçants participants espèrent diminuer leur empreinte environnementale.

La directrice générale d'Environnement Mauricie Lauréanne Daneau estime que les commerçants y seront gagnants économiquement également.