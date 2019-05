Michael Moore en tournée en Ontario en septembre

Le documentariste américain Michael Moore prononcera des allocutions à Toronto, à Niagara Falls et à London, en Ontario, à la fin septembre.

Fidèle à son habitude, il promet de ne pas mâcher ses mots en parlant de Donald Trump et de politique américaine.

Son allocution inclura d'ailleurs un monologue sur l'administration Trump qui faisait partie de son spectacle sur Broadway appelé The Terms of My Surrender.

Il promet également une séance de questions-réponses avec l'auditoire pour générer une discussion animée .

Moore est connu pour des documentaires controversés comme Roger & Me, Bowling for Columbine, qui lui a valu un Oscar, Fahrenheit 9/11 et sa suite Fahrenheit 11/9.