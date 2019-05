Le Festival OFF invite le public « à prendre des risques »

Avec près de 40 spectacles présentés du 3 au 7 juillet, le Festival OFF de Québec souhaite que les spectateurs prennent des risques. Le directeur général Guillaume Sirois explique que le faible coût du laissez-passer peut encourager le public ​à sortir des sentiers battus et assister à des « spectacles parfois exigeants ».

Au coût de 16,73 $, le laissez-passer permet aux festivaliers de prendre part à ce festival musical indépendant qui existe pour sa 16e année.

C'est mardi que le festival a dévoilé sa programmation complète, et ce, en mettant l'accent sur la diversité de celle-ci. « On souhaite représenter tous les styles qui sont présents en ce moment sur la scène locale de Québec mais aussi au Québec, et à l'extérieur », explique le responsable de la programmation, Jean-Étienne Collin- Marcoux. « L'idée, c'est de donner la place à des styles de musique, des artistes ou des minorités qui ne sont pas toujours présentés ou qui n'ont pas toujours la chance de jouer ici, à Québec ».

Le Festival Off est là pour donner une place aux artistes plus marginaux! Jean-Étienne Collin-Marcoux, responsable de la programmation

Deux des artisans du Festival Off de Québec, Jean-Étienne Collin-Marcoux et Guillaume Sirois. Photo : Anne-Josée Cameron

Un musicien trans au coeur de la programmation

Parmi les têtes d'affiche du 16e festival se trouve Beverly Glenn-Copeland, un artiste transgenre de 75 ans « qui donne dans le jazz, d'inspiration classique, psychédélique folk, qui personnellement, est un de mes gros coups de coeur », affirme Jean-Étienne Collin-Marcoux.

C'est une star dans le milieu de la musique, mais qui est très peu connue du public. Cet artiste mérite vraiment d'être découvert. Jean-Étienne Collin-Marcoux, responsable de la programmation

Beverly Glenn-Copeland, né aux États-Unis et maintenant installé au Nouveau-Brunswick, est un musicien, mais aussi un militant des droits des personnes transgenres. Photo : Radio-Canada / David Bell

Le Festival Off marque aussi le retour à Québec de Lydia Képinski, gagnante des Francouvertes et finaliste du Festival international de la chanson de Granby. Son spectacle sera articulé autour de son premier album, Premier juin.

Agrandir l’image Lydia Képinski sera sur la scène de la salle Multi du Complexe Méduse le 4 juillet. Photo : Radio-Canada / Mathieu Valiquette

« On a aussi en soirée d'ouverture La carte blanche de l i l a, une artiste de Québec qui donne dans le dark folk et la dream pop, explique le responsable de la programmation de l'événement. Ça va être une soirée multidisciplinaire dont on va se souvenir longtemps », promet-il.

De nombreux autres artistes s'ajoutent à la programmation 2019 du festival dont Sessa, Thus Owls, Barrdo, Absolutely Free, Sergio et Valence.