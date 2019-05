Winnipeg veut faire la lumière sur l'éclairage public

L'administration municipale veut savoir si les rues de Winnipeg sont bien éclairées et si les habitants paient leur éclairage public trop cher.

Le conseiller de Saint-Vital, Brian Mayes, affirme qu'il est temps de se pencher sur le coût en électricité de l'éclairage des voies publiques. Il veut savoir si Winnipeg soutient la comparaison avec d'autres villes canadiennes dans ce domaine.

Selon Brian Mayes, certaines personnes trouvent qu'il y a trop de lampadaires dans les rues de Winnipeg, tandis que d'autres estiment qu'il en faudrait davantage. Pour en avoir le coeur net, la Ville sollicite l'avis des citoyens.

Brian Mayes, conseiller de Saint-Vital. Photo : Radio-Canada / Megan Goddard

Brian Mayes indique que l'éclairage public coûte annuellement près de 13 millions de dollars à la Ville, soit un peu plus de 1 % de son budget. Ce poste de dépenses n'a pas été revu depuis un bon moment, dit-il.

« L'étude permettra donc d'avoir une idée plus précise sur le sujet et va aider à aller de l'avant », souligne-t-il.

Selon lui, la question de l'éclairage public est aussi importante que celles de l'infrastructure ou de l'assainissement et figure en bonne place sur la liste des priorités des Winnipégois.

Quand on installe un lampadaire dans une ruelle, les gens nous appellent. Donc, cela compte pour eux. Brian Mayes, conseiller municipal de Saint-Vital

Bruce Owen, porte-parole d'Hydro-Manitoba, note que le niveau d'éclairage dans les villes est formalisé à l'échelle du pays. Il indique que toutes les municipalités canadiennes doivent adhérer aux mêmes normes, dont le premier point concerne la sécurité publique.

Brian Mayes en est conscient. « Je sais que la sécurité est une question importante pour la population. C’est pourquoi je veux avoir plus d'information et de statistiques à travers cette étude », souligne-t-il.

Brian Mayes veut que le rapport aille plus loin et qu'il ne se concentre pas seulement sur des problèmes d'éclairage dans certains quartiers de Winnipeg.

Des lampes plus économiques

En ce moment, la capitale manitobaine est éclairée en grande partie par des lampes à diode électroluminescente (DEL) dans le cadre d'un projet lancé en 2015 par Hydro-Manitoba.

Un lampadaire DEL à Winnipeg Photo : Radio-Canada / Bert Savard

Le but est d'installer 130 000 lampes DEL dans toute la province d'ici 2021. Ce type de lumière consomme moins d'énergie en offrant un meilleur éclairage.

Pour Brian Mayes, il s'agit de savoir si cela se traduira par une diminution des dépenses en électricité pour l'administration municipale.

En 2018, la Ville d'Ottawa a indiqué que, grâce au passage à des lampadaires DEL, elle économisera près de 6 millions de dollars par an en frais d'électricité et d'entretien.

L'exemple d'Ottawa L'administration municipale indique dans un courriel qu'au quatrième trimestre de 2018 environ 35 700 lampadaires de rue avaient été convertis à la technologie DEL. Selon la Ville, les lampadaires convertis génèrent en moyenne des économies d’énergie de 64 %, auxquelles s’ajoute une réduction cumulative de consommation d’énergie d’environ 21 700 000 kWh. Ottawa estime qu’elle économisera environ 3,15 millions de dollars en énergie. Selon la Ville, cela représente une réduction de 1843 tonnes métriques de gaz à effet de serre, ce qui correspond à la consommation en électricité de 2782 foyers par année (en fonction d’une consommation moyenne de 650 kWh par mois par foyer). Autre avantage, selon la Ville : les coûts d’entretien des lampadaires convertis ont baissé de 50 %, entraînant des économies d’environ 1,17 million de dollars à ce chapitre.

Toutefois, les lampes DEL suscitent aussi des préoccupations, notamment quant à la lumière trop bleue de certaines d'entre elles, qui pourrait nuire au sommeil.

À Montréal, l'administration de l'ancien maire Denis Coderre a dû opter pour l'installation de lampadaires avec un éclairage moins éblouissant, soit 3000 kelvins (K) au lieu de 4000 K comme prévu.

Brian Mayes souhaite que l'étude se fasse le plus tôt possible et s'attend à obtenir les résultats cet automne.