L'aérogare temporaire prête à accueillir les voyageurs de Rouyn-Noranda

Celle-ci est plus grande et comporte des sections supplémentaires, notamment des comptoirs pour la location de voitures.

Plusieurs équipements de l'aérogare actuelle seront transférés dans les nouvelles installations entre le 7 et le 10 juin.

La directrice générale de l'aéroport de Rouyn-Noranda, Marie-Reine Robert, assure que les opérations vont se poursuivre normalement durant la durée des travaux.

Les clients privés et commerciaux avaient des besoins spécifiques et là on répond à ces besoins immédiatement, entre autres par un point de fouille privé, la salle d'attente privée aussi qui est présente dans l'aérogare temporaire et qui ne l'était pas dans l'actuelle , explique-t-elle.

L'aérogare temporaire qui accueillera les voyageurs. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

L'aérogare actuelle sera complètement détruite au cours du mois de juin afin d'en construire une neuve au coût de 40 millions de dollars.

La construction devrait débuter en septembre et s'échelonner sur deux ans. L'ouverture officielle est prévue pour septembre 2021.

Par la suite, l'aérogare temporaire devrait, elle aussi, être détruite.