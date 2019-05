Le détachement de Headingley de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a été mis au courant de cette affaire dimanche soir.

Durant la nuit précédente, un ou des suspects sont entrés dans l’église et ont fracassé des statues et vidé un extincteur à l’intérieur, rapporte la police. Un véhicule a été aperçu dans le stationnement de l’église vers 1 h du matin.

Eugene Bernardin, qui fréquente la paroisse catholique romaine de Saint-François-Xavier, explique que ce sont les paroissiens qui ont découvert les dommages dimanche matin.

« La messe est à 9 h et il y a un couple qui vient un peu plus de bonne heure, qui a des choses à préparer. Ils ont découvert que quelqu’un était rentré et a tout bouleversé. Il y a certaines choses qui n’ont pas été touchées, mais même si c’est une vieille église, les vieilles statues étaient encore parfaites, et ils ont tout massacré ça. »

Il note que certaines statues ne pourront pas être réparées. « Il y a deux anges avec des flambeaux qui étaient de chaque côté de la statue de Saint-François : ils sont en mille morceaux, donc ça c’est fini. Il y a une autre statue de Saint-Joseph qui, elle aussi, est finie. »

La GRC demande l'aide du public pour retrouver le ou les vandales. Photo : Gendarmerie royale du Canada

Eugene Bernardin est paroissien depuis 1966 et n’avait jamais vu pareille chose. Mais il préfère rester positif. « Ça aurait pu être pire : ils n’ont pas touché le Sacré-Coeur dans le coin, par exemple. »

« Quand t’entends ça dans d’autres places, tu [ne réalises pas vraiment]. Mais quand c’est chez vous, ça frappe fort. Mais on ne va pas s’arrêter-là, on va continuer. »

Le père Michel Nault, pasteur de l’église, parle pour sa part d’un grand sentiment de « tristesse ». « Une des choses qui m'a le plus touché, ç’a été de voir une fillette à l'entrée de la porte, une petite fille de sept ans visiblement bouleversée. »

La GRC demande à toute personne qui aurait des informations sur cette affaire de la contacter.

Ce n’est pas la première église victime de vandalisme ce mois-ci au Manitoba. La semaine dernière, une statue de la cathédrale ukrainienne catholique de Winnipeg a été décapitée. Sa tête a été retrouvée quelques jours plus tard, mais la police cherche encore un morceau du bâton de la statue.