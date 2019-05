Un motel arrivé par la route pour le Festival de Petite-Vallée

Le « nouveau » motel sera installé à l'angle de la route 132 et de la rue de la Longue-Pointe, à proximité du chapiteau de la Vieille Forge.

Les anciens propriétaires du motel, qui prenaient leur retraite, l’ont cédé pour 1 $, 75 cents, même , indique l'adjoint à la direction artistique et directeur des communications pour le Village en chanson de Petite-Vallée, Marc-Antoine Dufresne.

Le déménagement s'est déroulé tôt mardi matin. Photo : Festival en chanson de Petite-Vallée

Il porte maintenant le nom de Motel du Village.

Cinq places en hébergement seront ajoutées cet été , précise-t-il. On souhaite développer l’hébergement et on voulait surtout sauvegarder cinq unités dans la région et pouvoir loger des artistes à proximité du site.

Selon Marc-Antoine Dufresne, le transport a été effectué en 30 minutes par une entreprise de Baie-des-Sables et s’est très bien déroulé.

Le Motel du Village doit ouvrir ses portes d'ici le 21 juin et devrait poursuivre ses activités jusqu'en octobre.

En plus de pallier le manque laissé par l’incendie de la Maison Lebreux, le motel va générer des revenus autonomes pour l’organisation du Festival.

Avec les informations de Félix Morrissette Beaulieu