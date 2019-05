Une nouvelle initiative pour attirer des travailleurs à Timmins

La Société de développement économique de Timmins met sur pied un groupe de travail chargé d'attirer une main-d'œuvre plus diversifiée. L'initiative répond à une enquête lancée en 2018.

Nous perdrons 40 % de notre main-d’œuvre au cours de la prochaine décennie en raison des départs à la retraite, selon la Commission de formation du Nord-Est , a déclaré Mike Resetar, vice-président des ressources humaines de l’hôpital de Timmins et du district. Nous n’avons pas assez de travailleurs pour les remplacer.

L’hôpital est un des 57 partenaires qui forme le Conseil des employeurs de Timmins (CET).

Il n’y a tout simplement pas assez de gens à Timmins pour soutenir une économie en croissance , a déclaré un porte-parole du CETConseil des employeurs de Timmins .

Le nouveau groupe de travail aura donc comme mission la mise sur pied de projet pour inciter plus de gens à vivre à Timmins.

Nous avons de bons emplois et de bonnes perspectives de carrière à Timmins; nous devons inciter les gens à déménager ici et à y rester , a déclaré Noella Rinaldo, coprésidente du Conseil des employeurs. Nous devons tirer parti des aspects positifs de notre qualité de vie, comme le logement abordable, les courts trajets au travail et les connexions sociales.

Noella Rinaldo occupe les fonctions de conseillère municipale et de directrice générale de la Zone d'amélioration commerciale du centre-ville de Timmins. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Le CET Conseil des employeurs de Timmins a aussi publié un rapport qui identifie sept obstacles au recrutement de main-d’œuvre.

Les employeurs qui veulent les surmonter, affirme le CETConseil des employeurs de Timmins , devront favoriser la diversité et l’inclusion en milieu de travail.

Les employeurs qui réussissent mieux à recruter sont à la recherche de travailleurs provenant de divers groupes, notamment les Autochtones, les personnes handicapées, les nouveaux arrivants et les immigrants , affirme le rapport.