Université Laval : encore plus de cours à 9 h pour réduire la circulation

Depuis l’automne 2018, certains cours de quatre facultés débutent désormais à 9 h plutôt qu’à 8 h 30.

Au cours de l’année scolaire, près de 5700 étudiants et professeurs ont participé à ce projet pilote qui touchait 154 cours.

Sondage révélateur

Une session après le début du projet, l’Université Laval a mené un sondage volontaire auprès de 1400 participants pour évaluer leurs satisfactions.

Au total, 74 % des automobilistes participants et 58 % des utilisateurs de l’autobus affirment avoir un trajet plus rapide vers le campus. Les deux catégories confondues, 41 % des utilisateurs disent avoir réduit leur temps de déplacement d’au moins 19 minutes.

Près de 80 % des automobilistes ont par ailleurs constaté que la circulation était moins importante lors de leur trajet vers le campus.

Andrée-Anne Stewart, la porte-parole de l’Université Laval, est encouragée par ces résultats de sondage. « Ça nous démontre que les personnes qui se déplacent un peu plus tard observent et constatent que la durée de leur trajet est moindre », dit-elle.

Ajout à l’automne 2019

Dès l'automne 2019, la Faculté des sciences et de génie sera intégrée à ce projet pilote, annonce l'Université Laval.

Le projet pilote sera toutefois reconduit à nouveau avec une minorité de cours par faculté. Mme Stewart estime qu’il serait néfaste de faire du mur-à-mur.

« On ne souhaite pas déplacer le problème, ce que l’on souhaite, c’est étaler dans le temps les déplacements des membres de la communauté universitaire. »

« C’est super! »

Le professeur en finances Charles-Olivier Amédée-Manesme fait partie des milliers de participants du projet. Il se dit emballé et a constaté dès le premier matin l’incidence sur son temps de déplacement.

« J’ai trouvé ça extrêmement bien et pratique. Il y a beaucoup moins de monde sur les routes. J’utilise aussi le bus et dans le bus et il y a beaucoup moins de monde », explique-t-il.

Il note toutefois que les cours décalés n’ont eu aucune incidence sur la ponctualité de ses étudiants.

Les étudiants restent des étudiants. Ils sont toujours autant en retard. Là-dessus, je n’ai vu aucune différence. Charles-Olivier Amédée-Manesme, professeur en finances

« Vous mettriez le cours à 12 h 30 et il serait toujours en retard », lance-t-il à la blague.

L’Université Laval compte 43 000 étudiants sur son campus. D’ici 2020, l’objectif est d’offrir 25 % des cours du matin à 9 h.