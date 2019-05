Pas de fraude à Otéra, une filiale immobilière de la Caisse, conclut une enquête indépendante

Une enquête commandée par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) conclut qu'il n'y a pas de fraude ni d'infiltration du crime organisé dans Otéra, l'une de ses filiales spécialisées dans le prêt hypothécaire. Des changements au sein de la direction et au conseil d'administration seront toutefois apportés.

Les conclusions de cette enquête indépendante réalisée par un cabinet d'avocats mandaté par la CDPQ ont été présentées mardi.

« L’enquête a conclu que le portefeuille d’Otéra n’avait fait l’objet d’aucune fraude ou malversions, mais a identifié certains manquements sérieux liés à des activités personnelles », peut-on lire dans un communiqué de presse.

Il y a quelques mois, le Journal de Montréal révélait que le président et chef de la direction d’Otéra Capital, Alfonso Graceffa, avait obtenu 11 prêts d’une valeur de plus de 9 millions de dollars, de MCAP, une filiale d’Otéra Capital.

Ces prêts auraient été octroyés pour des immeubles dont M. Graceffa est en partie propriétaire.

Alfonso Graceffa dirige Otéra Capital, une filiale de la Caisse de dépôt. Photo : Caisse de dépôt et placement du Québec / Paul Labelle photographe

Thomas Marcantonio, un partenaire d'affaires de M. Graceffa, aurait reçu un prêt de 44 millions de dollars de la part d'Otéra Capital dans le cadre d'un projet de résidence pour aînés à Saint-Jean-sur-Richelieu.

M. Graceffa s’était par la suite retiré de ses fonctions en février dernier. La vice-présidente du financement immobilier à Otéra Capital, Martine Gaudreault, avait elle aussi été suspendue. Elle est la conjointe d'« un prêteur privé » qui aurait entretenu des liens avec la mafia montréalaise.

Après enquête, la Caisse a ainsi décidé que le conseil d’administration sera renouvelé et que les pratiques liées à l’éthique et à la gouvernance d'Otéra seront également modifiées. Elles devront être conformes à celles de la Caisse.

Claude Bergeron, chef de la Direction des risques et Relations avec les déposants, devient ainsi le nouveau président du conseil et Rana Ghorayeb devient quant à elle présidente et cheffe de la direction de l'entreprise.

M. Graceffa ne fera donc a priori plus partie de la direction d'Otéra.

« Clairement, les pratiques en matière d’éthique, de gouvernance et de gestion des risques chez Otéra doivent être rehaussées au niveau de celles de la Caisse », a déclaré Michael Sabia, le président et chef de la direction de la Caisse, par voie de communiqué.

Plus de détails à venir.