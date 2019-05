Appel à tous pour racheter une garderie à Mont-Carmel

Afin d'éviter une fermeture définitive, Mont-Carmel a mandaté l'entreprise Visages régionaux pour trouver une relève. La chargée de projet, Marie-Ève Michaudville, explique que la demande est forte pour un tel service de proximité à Mont-Carmel.

On veut consolider les places déjà disponibles à cette garderie. Il y en a neuf , explique Mme Michaudville. Elle ajoute que la propriétaire actuelle a, en plus, une liste d'attente pour son service.

Selon les données colligées par Visages régionaux, il y aurait 43 enfants de moins âgés de moins de cinq ans à Mont-Carmel. C'est quand même majeur pour une municipalité relativement peu populeuse comme celle-ci. Donc on constate qu'il y a un besoin , ajoute-t-elle.

On a réalisé un sondage et on a calculé que 73 % des gens sont dans l'obligation, actuellement, d'envoyer leur enfant dans une garderie située à l'extérieur de la municipalité. Quand on parle de la nécessité de services de proximité, on en a un excellent exemple ici. Marie-Ève Michaudville, chargée de projet pour Visages régionaux

Cette garderie ne requiert aucun coût d’aménagement, selon Visages régionaux, puisqu’elle possède déjà toutes les infrastructures et tous les aménagements nécessaires à son bon fonctionnement.

Un deuxième mandat est confié à Visages régionaux, soit celui d'évaluer la possibilité d'ouvrir une autre garderie à Mont-Carmel. (archives) Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

Un autre projet parallèle

Dans la même veine, Mont-Carmel a confié un deuxième mandat à Visages régionaux, soit celui d'étudier la possibilité d'ouvrir d'une garderie supplémentaire dans la municipalité. On est en train d'évaluer la structure judirique que ça pourrait prendre. Le départ de la propriétaire de la seule garderie a vraiment engendré toute une réflexion et une mobilisation sur la question des places de garderie dans la municipalité , souligne la chargée de projet. Peut-être sous la formule d'une coopérative ou d'un OBNL. On est en train d'étudier tout ça.

Mont-Carmel prend la situation au sérieux, d'autant plus que nos données révèlent que 11 parents attendent actuellement un enfant dans la municipalité. C'est quand même impressionnant! Marie-Ève Michaudville, chargée de projet pour Visages régionaux

Ceux qui voudraient prendre la relève de la garderie déjà existante ont jusqu'au 24 novembre 2019 pour faire connaître leur intérêt. Un formulaire de candidature est disponible auprès de Visages régionaux. Un événement portes ouvertes aura lieu lors de la fin de semaine de l’Action de grâce.