La commissaire à l’éthique n'examinera pas les pratiques de financement du PCU

« Une campagne de financement est une activité politique », écrit la commissaire Marguerite Trussler dans son rapport.

« Jason Kenney n’a pas enfreint la loi sur les conflits d’intérêts en signant une lettre de sollicitation de dons en tant que “le premier ministre Jason Kenney”, puisque la collecte de dons est une activité politique », répond-elle également aux questions soulevées la semaine dernière par la députée néo-démocrate Heather Sweet.

Au pied de la lettre

La semaine dernière, Mme Sweet avait demandé à la commissaire de se positionner sur le fait que Jason Kenney se servait de sa nouvelle fonction de premier ministre pour demander à ses partisans de mettre la main à la poche en aidant le PCU à rembourser les 340 000 $ de dettes engendrées lors de sa campagne aux élections provinciales.

« Il est évident que Jason Kenney et le PCU profitent de la fonction de premier ministre pour amasser des fonds et rembourser plus d’un quart de millions de dollars de dettes accumulées lors de la récente campagne », avait-elle déclaré.

« Il s’agit, pour nous, d’un manquement au devoir éthique que le PCU, comme les autres partis, a envers les Albertains », avait-elle soutenu.

En tant que représentants élus, nous ne pouvons pas nous servir de nos titres pour collecter des fonds. Heather Sweet, députée néodémocrate

La députée d'Edmonton-Manning aurait préféré que Jason Kenney signe ces lettres en faisant plutôt référence à son rôle de chef du PCU.

« Utiliser un bureau gouvernemental pour récolter de l’argent au nom d’un parti politique n’est pas une pratique appropriée et je recommanderais d’éviter de le faire », l’a rejointe la commissaire à l'éthique, Trussler. « Mais ceci n’est pas interdit dans la loi sur les conflits d'intérêts », a précisé Marguerite Trussler.

Jeudi dernier, Jason Nixon, le leader parlementaire du PCU, avait réitéré à l’Assemblée que ces lettres ne posaient aucun problème de conscience à son parti. Il avait toutefois ajouté qu’« à l’avenir [ils] ne feraient plus référence à [leurs] titres dans [les] communications de parti ».

Quant à Jason Kenney, ce n’est pas la première fois qu’il se retrouve dans l’eau chaude - ou presque - pour des lettres de campagnes de financement.

En mars 2011, un de ses employés avait envoyé des lettres similaires pour financer des activités partisanes du Parti conservateur fédéral en utilisant l’en-tête du bureau de Jason Kenney, qui était alors ministre de l’Immigration du Canada.

Après s’être excusé et avoir accepté la démission de son employé, Jason Kenney l’avait finalement réengagé trois mois plus tard pour le nommer directeur de ses communications.

Avec les informations de Jennie Russell, Charles Rusnell et Stephanie Dubois.