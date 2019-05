Apple annonce un nouvel iPod Touch

C’est la première fois que l’iPod est mis à jour depuis 2015. Plusieurs observateurs croyaient qu’Apple finirait par discontinuer cette marque, soulignant que sa pertinence a grandement diminué depuis que les téléphones intelligents se sont démocratisés.

Le nouvel iPod Touch gagnera grandement en puissance par rapport à la génération précédente, puisqu’il sera équipé d’un système sur puce A10 Fusion, le même que l’on retrouvait dans l’iPhone 7. L’ancien modèle d’iPod Touch possédait plutôt un système sur puce A8.

Cet avantage permettra à la nouvelle génération d’iPod Touch de lancer des conversations de groupe sur FaceTime et des applications en réalité augmentée basées sur le système ARKit d’Apple.

Le baladeur sera toutefois largement moins puissant que l’actuelle génération de téléphones intelligents d’Apple, l’iPhone XS étant équipé d’un système sur puce A12 Bionic.

Outre ce changement, l’appareil conservera la plupart de ses autres caractéristiques : un écran de 4 pouces de diagonale, un bouton d’accueil sans détecteur d’empreinte digitale et une prise 3,5 mm pour écouteurs. Comme toujours, l’iPod Touch pourra se connecter aux réseaux Wi-Fi, mais pas aux réseaux cellulaires.

L’iPod Touch de septième génération est offert dès maintenant sur le site d’Apple en six couleurs : rose, bleu, argenté, anthracite, doré et rouge. Au Canada, ses différentes versions se détaillent à 249 $ (32 Go), 369 $ (128 Go) et 489 $ (256 Go).