La Malaisie somme à son tour le Canada de reprendre des conteneurs de déchets

Ce pays d'Asie du Sud-Est renverra environ 3000 tonnes de déchets plastiques non recyclables à des pays tels que le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, afin d'éviter de devenir un « dépotoir » pour les pays riches, a annoncé mardi la ministre de l'Environnement, Yeo Bee Yin.

Elle a déclaré que plusieurs pays se sont tournés vers la Malaisie et d'autres pays en développement pour exporter leurs déchets, depuis que la Chine a décidé d'interdire l'importation de déchets plastiques l'an dernier.

La semaine dernière, les Philippines ont signalé qu'elles renverraient des dizaines de conteneurs d'ordures qui ont été illégalement expédiés dans ce pays en provenance du Canada entre 2013 et 2014.

La ministre malaisienne de l'Environnement a annoncé à son tour que 60 conteneurs remplis de déchets contaminés, entrés clandestinement en Malaisie, seront renvoyés dans leurs pays d'origine.

Ces conteneurs ont été interceptés avant d'atterrir dans des centres de traitement illégaux.

Dix des conteneurs devraient être renvoyés dans les deux prochaines semaines, a précisé la ministre, alors qu'elle montrait aux journalistes le contenu des déchets dans un port situé à l'extérieur de Kuala Lumpur.

Les déchets présentés comprenaient des cartons de lait contaminés provenant de l'Australie, des disques compacts du Bangladesh, ainsi que des balles de déchets électroniques et ménagers provenant des États-Unis, du Canada, du Japon, de l'Arabie saoudite et de la Chine.

Yeo Bee Yin a avancé que les déchets en provenance de la Chine semblaient être des ordures de la France et d'autres pays qui avaient été réacheminés après une interdiction imposée par la Chine.

Une société de recyclage du Royaume-Uni a selon elle exporté plus de 50 000 tonnes métriques de déchets plastiques dans environ 1000 conteneurs en Malaisie au cours des deux dernières années.

La ministre malaisienne de l'Environnement, Yeo Bee Yin, montre un des conteneurs remplis de déchets de matières plastiques souillées qui ont été envoyés dans son pays par des pays riches, dont les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni et le Canada. Photo : The Associated Press / Vincent Thian