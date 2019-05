Un prédateur sexuel aboutit dans une maison de transition de Dartmouth après de multiples refus

Chris Watts, 58 ans a fini en 2015 de purger une peine de 12 ans de prison pour homicide involontaire, agression sexuelle et contacts sexuels, des crimes liés à la mort par surdose de drogues d’une adolescente de 13 ans, Amanda Raymond, à Kitchener, en Ontario, en 2001.

Au cours des deux années suivantes, cependant, des violations des conditions imposées lors de sa libération conditionnelle l’ont reconduit derrière les barreaux à plusieurs reprises.

Le pénitencier de Matsqui, à Abbotsford, en Colombie-Britannique, où Chris Watts a purgé une partie de sa peine. Photo : La Presse canadienne / Richard Lam

D’après des documents des Services correctionnels obtenus par CBC, il a notamment enregistré secrètement une rencontre avec son agent de probation, a acheté des images de femmes en tenue légère et a été trouvé en possession d’un film pornographique.

Dans une des maisons de transition où il était logé, en Colombie-Britannique, on a trouvé dans ses affaires personnelles un dossier contenant la transcription de rapports de police et des coupures de presse se rapportant à sa victime. Il avait également rédigé un court récit qui racontait l’histoire d’une jeune femme kidnappée, séquestrée nue avant d’être noyée.

Après six violations des règles de sa libération, plus aucune maison de transition de la Colombie-Britannique ne voulait l’accueillir. Seul le Centre correctionnel communautaire Jamieson, situé dans le parc industriel Burnside de Dartmouth, l'a accepté.

Son arrivée, en août 2017, a poussé le service régional de police d’Halifax à prévenir la population. Dans un communiqué de presse, elle écrivait qu’il avait une propension à fournir de grandes quantités de drogues à de jeunes filles et à avoir des relations sexuelles avec elles, sans égard à leur capacité à consentir ou non .

Une victime de 13 ans

C’est ce qui s’est passé dans le cas d’Amanda Raymond. Lors d’une fête chez lui à Puslinch Lake près de Kitchener, en 2001, Chris Watts a agressé sexuellement l’adolescente qui était dans un état comateux, après avoir pris une dose mortelle de morphine, d’oxycodone et d’amphétamines.

Amanda Raymond est morte à 13 ans d'une surdose de drogues, après avoir été agressée sexuellement par Chris Watts. Photo : Gracieuseté de la famille d'Amanda Raymond

Il a ensuite écrit avec d’autres, sur son corps dénudé, des mots dégradants. Elle est morte sur place dans des conditions qu’un procureur a décrites comme misérables.

Précédemment, en 1989, Watts avait été condamné à quatre ans de prison après avoir ligoté et bâillonné une adolescente pendant une beuverie lors de laquelle de la cocaïne avait également été consommée.

Lors du prononcé de sa peine relative à la mort d’Amanda Raymond, en 2003, le juge a affirmé que Watts s’en prenait à de jeunes filles « vulnérables, immatures et, dans une certaine mesure, accrocs à des drogues ». Il a noté au passage que l’homme était dépourvu de tout sentiment de culpabilité et de tout remords.

Des contrevenants difficiles à réintégrer

Le cas de Chris Watts illustre la difficulté, pour les Services correctionnels, de gérer la réintégration dans la société de détenus à risque élevé lorsqu’ils ont fini de purger leur peine.

Watts figure parmi 440 contrevenants au pays qui sont sous le coup d’une ordonnance de surveillance de longue durée. Ces ordonnances sont livrées par les juges au moment du prononcé de la peine. Elles supposent une supervision qui peut durer jusqu’à 10 ans après la libération d’un détenu, au terme de sa peine. Elles sont imposées dans le cas de contrevenants jugés à risque élevé de récidive.

Service correctionnel Canada a signé des contrats avec plus de 200 agences non gouvernementales- souvent des organisations caritatives - qui exploitent des maisons de transition au pays.

Mais pour les contrevenants qui présentent un risque élevé de récidive, l’agence fédérale a ses propres maisons de transition, appelées Centres correctionnels communautaires.

Celui qui a accueilli Watts, à Dartmouth, en est un. Il est considéré comme un établissement à sécurité minimum, mais certaines des règles en vigueur dans les pénitenciers n’y sont pas imposées.

Le Centre correctionnel communautaire de Dartmouth est comme un pénitencier à sécurité minimale, mais avec des règles plus souples. Photo : CBC/Blair Rhodes

Par courriel, une porte-parole des Services correctionnels, Marie Pier Lécuyer, a précisé qu’un couvre-feu y est en vigueur de même que certaines restrictions sur les sorties. Les contrevenants doivent par exemple signer un registre lorsqu’ils entrent ou sortent du centre, certains sont soumis à une surveillance électronique et ils peuvent être soumis à des tests d’urine pour détecter la présence de drogues ou d’alcool dans leur système.

Les contrevenants y ont accès à des soins de santé mentale, à de l’aide pour la recherche d’un emploi, et des bénévoles peuvent les conduire à des rendez-vous et leur enseigner des choses utiles à la vie quotidienne, comme faire la cuisine.

Un taux élevé de récidive

Malgré les précautions et le soutien qu’on leur accorde, des dizaines de contrevenants commettent de nouvelles infractions pendant qu’ils sont sous le coup d’une ordonnance de surveillance de longue durée.

Depuis cinq ans, la majorité de ces infractions avaient trait aux conditions de leur libération conditionnelle, mais des crimes sérieux ont aussi été commis, dont deux meurtres et 15 crimes sexuels.

En ce qui concerne Chris Watts, il a violé des conditions qui lui étaient imposées deux mois après son arrivée au centre Jamieson, en consultant Facebook à la bibliothèque publique de Dartmouth et en envoyant des messages électroniques à deux femmes, alors qu’il était sous la surveillance d’un agent de probation.

Le même jour, il a montré à cet agent la photo d’une jeune femme nue et d’une adolescente, nue également, assise à califourchon sur lui.

La force policière d’Halifax a découvert que cette photo avait été prise en 1999, à la même maison où Amanda Raymond a été trouvée morte un an et demi plus tard.

L’adolescente posée nue avait 17 ans au moment de la prise de la photo. Elle s’était rendue dans un hôpital de Cambridge, en Ontario, deux jours plus tard, en disant qu’elle avait été agressée sexuellement. L’affaire en était cependant restée là parce qu’elle n’avait pas voulu porter plainte officiellement.

Après ces violations, Watts a passé 17 mois additionnels en prison. Il a de nouveau été libéré en février et est retourné au centre Jamieson.

Watts rejette en bloc les accusations

En entrevue, il n’a pas voulu dire comment il avait obtenu la photo de l’adolescente nue, dont neuf copies avaient été découvertes dans ses appareils électroniques.

Il avait eu l’intention, a-t-il dit, de l’inclure dans l’autobiographie qu’il avait commencé à rédiger, avant d’être forcé d’abandonner le projet lorsque son manuscrit et une clé USB ont été confisqués.

La photo, selon lui, l’aurait blanchi des allégations d’agressions sexuelles faites par l’adolescente à son endroit, en apportant la preuve que les contacts sexuels entre eux avaient été consensuels.

L’homme rejette en bloc toutes les accusations qui ont été portées contre lui, y compris celles liées à la mort d’Amanda Raymond. S’il est coupable d’une chose, lance-t-il, c’est de ne pas avoir été conscient de ce qui était en train de se passer lors de la fête où elle est morte.

Il nie être un psychopathe, même si un test a révélé le contraire, et rejette également l’étiquette de prédateur sexuel.

Des contrevenants qu'il faut réintégrer dans l'intérêt du public

Les contrevenants comme lui sont particulièrement problématiques, selon John Muise, un ancien membre de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et directeur de la sécurité publique de l’organisation de défense des victimes d’agressions Abuse Hurts.

On ne peut nier la difficulté de gérer les risques que certains de ces contrevenants posent à la collectivité , affirme-t-il.

Il critique toutefois son envoi à une maison de transition loin de ses proches, qui vivent en Colombie-Britannique. Les Canadiens qui ont peu de sympathie pour lui doivent garder une chose en tête, dit-il : tôt ou tard, Chris Watts sera libre, sans restrictions, et dans l’intérêt du public, sa réintégration doit être réussie.

D'après un reportage de Richard Cuthberson, CBC