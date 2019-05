Trois autres baleines grises retrouvées mortes en Colombie-Britannique

Trois baleines grises ont été retrouvées mortes lundi à Haida Gwaii, au large de la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique, portant le bilan de leur échouage à plus de 60 cette année, entre la Californie et l'Alaska.

Deux autres baleines grises avaient déjà été retrouvées mortes en Colombie-Britannique, une près de Victoria et une autre sur la côte ouest de l'île de Vancouver, selon le ministère de Pêches et océans, qui cherche maintenant à déterminer les causes de leurs décès.

Cinq baleines grises ont été retrouvées échouées et mortes en C.-B. depuis le début de l'année. Le bilan s'élève à 60 pour la côte du Mexique à l'Alaska. Photo : (Facebook, fournie par Tanya Alton)

À la mi-mai, des équipes de l'Aquarium de Vancouver et de Pêches et Océans Canada avaient porté secours à deux baleines grises échouées dans la baie Boundary à Delta.

Surpopulation et malnutrition

Les baleines grises migrent actuellement vers l'Alaska depuis leurs aires d'hivernage au Mexique. Or, l'administration nationale américaine des océans et de l'atmosphère (NOAA) affirme que les baleines mortes examinées souffraient de malnutrition.

Jessie Huggins, coordinatrice du collectif de recherche Cascadia, estime quand à elle qu'une surpopulation, jumelée à une pénurie de nourriture, pourraitt être la cause de l'augmentation du nombre de décès. Depuis un an ou deux, il y a eu un certain nombre de baleines très maigres , dit-elle.

Elles n'ont pas eu assez de nourriture l'été dernier et ne sont tout simplement pas en mesure de se rendre jusqu'en Alaska Jessie Huggins, coordinatrice au Cascadia research collective

Une baleine grise s'est échouée sur la plage d'Ucluelet, sur la côte ouest de l'île de Vancouver en 2016. L'espèce n'est pas en voie de disparition, mais elle figure sur la liste d'espèces préoccupantes. Photo : Les Doiron

Comme elles balaient les fonds marins à la recherche de sédiments, les baleines grises ont tendance à se rapprocher davantage du rivage, augmentant le risque d'échouage.

À lire aussi : Trois espèces de baleines « en péril » au Canada

Avec les informations de Joel Ballard