North Hatley et le Canton de Hatley pourraient fusionner

Ce projet de fusion est dans l'air depuis près de 20 ans. À l'époque, l'idée était loin de séduire les citoyens. Les choses ont changé. Les relations avec North Hatley sont très bonnes. On a beaucoup de choses en commun. On parle de l'eau, des loisirs, des pompiers. Avec le temps, il y a beaucoup de projets entre les deux municipalités qui se sont concrétisés. On est peut-être rendu à faire une étude et à regarder la possibilité d'un regroupement des deux municipalités. C'est vrai que c'est un vieux sujet qui refait surface souvent par les citoyens, par les élus et même par nos élus provinciaux , explique le maire du Canton de Hatley, Martin Primeau.

L'étude cherchera à établir si les deux municipalités pourraient réaliser des économies grâce à cette fusion. On sait très bien que le fardeau fiscal des deux municipalités, le compte de taxes de North Hatley est près du double de celui du Canton. Ce qu'on veut voir, c'est si le fardeau fiscal appartient juste à North Hatley? Est-ce que ce sont des dettes qui vont devoir être partagées? Est-ce que le fait de regrouper les deux municipalités va alléger le fardeau fiscal? Est-ce qu'il y a des économies à faire?

Selon M. Primeau, l'étude sera effectuée cette année.