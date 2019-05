Écolières attaquées au Japon : leur école fondée par les Soeurs de la Charité de Québec

Plusieurs adolescentes agressées à l’arme blanche devaient se rendre à l’école Caritas Gakuen, une institution scolaire privée catholique de Kawasaki, en périphérie de Tokyo.

Un homme tenant un couteau dans chaque main a surgi en criant « Je vais vous tuer », puis a attaqué les écolières qui attendaient à un arrêt d'autobus, selon des témoins.

Trois morts, dont l’assaillant

Hanako Kuribayashi, une écolière de 11 ans, de Tokyo, ainsi que d'un homme d'une trentaine d'années ont été tués dans l'attaque, alors que 16 personnes ont été blessées.

L'assaillant dans la quarantaine ou la cinquantaine serait aussi mort, selon les autorités et des médias japonais.

La télévision nationale NHK, citant la police, a affirmé que le suspect était mort après s'être coupé au cou.

Scène infernale

Des témoins ont décrit une scène infernale dans laquelle des enfants et des adultes se sont affaissés, les vêtements de certaines écolières étaient trempés de sang.

Des dizaines d'enfants couraient et demandaient de l'aide, alors que leurs cartables et leurs livres étaient éparpillés sur le sol.

« J'ai entendu un cri, alors je me suis arrêté et je me suis retourné pour voir ce qui s'est passé. Ce n'était pas un ton de voix normal », a déclaré Yasuko Atsukata, ajoutant qu'elle avait ensuite vu une personne s'effondrer, puis une autre.

Les chemises blanches des écolières sont devenues rouges, alors j'ai compris qu'elles avaient été poignardées. Yasuko Atsukata, témoin

La police n'a pas donné de détail concernant l'attaquant. Son identité et ses motivations n'étaient pas connues dans l'immédiat. Selon des témoins, un chauffeur de bus a crié à l'assaillant alors qu'il s'enfuyait, et celui-ci s'est infligé une coupure au coup, puis il s'est effondré dans une mare de sang, avant que la police ne le saisisse.

Fondée par les Sœurs de la Charité

L’établissement scolaire Caritas Gakuen, qui accueille chaque jour 647 élèves dont la majorité sont des filles, a été fondé à l’origine par les Sœurs de la Charité de Québec qui ont ouvert une mission au Japon dans les années 1950.

Alors que le Japon était ravagé par les bombardements et sa population épuisée par 8 années de guerre (1937-1945), les communautés religieuses qui oeuvraient à l’époque au Japon étaient incapables de suffire à la demande pour venir en aide aux Japonais.

Répondant à l’appel, la Congrégation des Sœurs de la Charité de Québec avait envoyé en novembre 1953 un groupe de religieuses volontaires au Japon pour y fonder une mission. Les sœurs ont ensuite ouvert des couvents destinés à l’éducation des jeunes filles, dont l’école Caritas Gakuen construite en 1960, selon le site du Patrimoine religieux du Québec.