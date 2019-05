Redécoupage de la carte électorale municipale à Ottawa

Certains conseillers font face à une surcharge de travail en raison de l’explosion de la population dans leur quartier au cours des dernières années. C’est le cas de la conseillère Jan Harder du quartier Barrhaven, dans le sud de la ville. Elle représente près de 62 000 personnes, soit 43 % de plus que la population moyenne des quartiers ottaviens de 43 106.

La conseillère du quartier Barrhaven, Jan Harder, représente près de 62 000 personnes. Photo : Radio-Canada / Laura Osman/CBC

Les quartiers ruraux, pour leur part, ont une population plus petite, bien que leur territoire soit vaste. Quelque 25 600 résidents habitent le quartier de West Carleton–March du conseiller Eli El-Chantiry, 40 % de moins que la moyenne des quartiers de la ville.

Selon un rapport des employés municipaux, la variation de la population des quartiers d’Ottawa ne devrait pas dépasser 25 % de la moyenne municipale pour que la représentation soit juste et équitable.

La Ville pourrait d’ailleurs perdre le contrôle de ses frontières aux mains du Tribunal d’appel de l’aménagement local si elle néglige de modifier elle-même ses limites électorales avant 2022.

Le maire Watson prône le statu quo

En plus du fauteuil du maire d’Ottawa, Jim Watson, 23 personnes siègent autour de la table du conseil municipal de la capitale canadienne.

M. Watson croit que ce chiffre est toujours le bon, et ce, même s’il avait fait campagne en faveur d’une diminution du tiers du nombre de conseillers en 2010.

Je reconnais que nous avons une situation particulière, avec un vaste territoire qui inclut le secteur rural d’Ottawa. C’est difficile de fusionner trois de ces secteurs ruraux, parce que les résidents perdraient une voix , a-t-il dit, lundi.

Le gouvernement ontarien dispose du pouvoir décisionnel sur la taille des conseils municipaux, tel que l’a vécu la Ville de Toronto récemment.

Alors que pendant le mandat précédent, les membres du conseil avaient voté en faveur d’une augmentation du nombre de conseillers de 44 à 47, le gouvernement Ford a coupé l’herbe sous le pied des conseillers en pleine campagne municipale, réduisant à 25 le nombre de districts électoraux.

Pour cette raison, les employés municipaux recommandent à la Ville d’Ottawa de communiquer avec une prudence extrême ses décisions à l’égard de ses frontières électorales à l’administration provinciale, afin de s’assurer d’être bien entendue.

Jim Watson espère que de cette façon, la province pourra aviser la Ville si le gouvernement souhaite imposer de nouvelles frontières électorales comme ce fut le cas pour la Ville-Reine.

Cela nous donnera un peu plus de liberté de redessiner les frontières afin qu’il y ait plus d’équité entre les secteurs en forte croissance et les plus petits quartiers , a expliqué le maire.

Un consultant indépendant devrait être embauché pour mener à terme la révision des districts électoraux d’Ottawa et les résultats sont attendus à la mi-2020. Tout changement éventuel pourrait être en place jusqu’à l’élection municipale de 2030.

Avec les informations de Kate Porter, de CBC