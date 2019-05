Une conseillère municipale pressentie comme candidate libérale dans Trois-Rivières

Jointe au téléphone, la principale intéressée ne confirme pas sa candidature, mais réitère son intérêt en mentionnant que sa réflexion est très avancée.

Valérie Renaud-Martin tient à préciser que même pendant une course à l'investiture pour le parti de Justin Trudeau, elle continuerait d'assurer son rôle de conseillère municipale.

La conseillère avait été pressentie comme candidate à la mairie de Trois-Rivières, mais avait décidé de ne pas se présenter.

La course dans la circonscription de Trois-Rivières se précise de plus en plus.

Jeudi soir, le chef du Parti conservateur du Canada sera en ville pour annoncer la candidature de l’ancien maire Yves Lévesque.

Quant au néo-démocrate Robert Aubin, qui détient ce siège depuis 8 ans, son assemblée d’investiture aura lieu samedi.

D'après les informations de Marie-Pier Bouchard