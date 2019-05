Deux très grands excès de vitesse en quelques heures en Estrie

Le premier conducteur a été arrêté vendredi alors qu'il circulait à 140 km/h à la fin de l'autoroute 410 dans une zone où la limite est fixée à 80 km/h. Le Sherbrookois s'est vu remettre un constat de 1228 $ et 14 points d'inaptitude ont été ajoutés à son dossier.

Quelques heures plus tard, un autre automobiliste a été arrêté après avoir roulé à plus de 160 km/h sur l'autoroute 10 dans le secteur de Magog. Le conducteur, un homme dans la vingtaine de Sherbrooke, a aussi reçu une contravention de 1228 $ et 14 points d'inaptitude ont été ajoutés à son dossier.

La Sûreté du Québec souligne que « cette infraction a été commise alors que la circulation était assez dense ».