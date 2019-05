Des marionnettes pour appuyer l’apprentissage d’une langue inuite

Un concours de noms de marionnettes a été lancé au Nunatsiavut, au Labrador, dans le but d'encourager les enfants inuits à parler l'inuktitut.

L’idée du concours est inspirée d’un reportage de CBC au sujet d’un atelier de fabrication de marionnettes dans les Territoires du Nord-Ouest, explique une porte-parole du ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs du Nunatsiavut, Shirley Jarause.

Des garderies à Nain, Hopedale, Rigolet, Postville et Makkovik et deux autres lieux d’apprentissage de la langue à Nain et Hopedale recevront deux marionnettes chacune.

Les marionnettes ressemblent à des Inuits et s'adresseront aux enfants en inuktitut, souligne Mme Jarause. On espère que les enfants répondront en parlant seulement leur langue ancestrale.

Le ministère s’efforce de rendre agréable l’apprentissage de la langue pour la garder vivante, ajoute-t-elle.

L’étape suivante en vue de produire un spectacle consiste à trouver des marionnettistes. Un appel de déclaration d’intérêt sera lancé pour un petit spectacle qui aura lieu durant la Journée nationale des peuples autochtones, indique Shirley Jarause.

En attendant de leur trouver des noms inuits traditionnels grâce au concours, les marionnettes seront surnommées atâtsiak et anânsiak, ce qui signifie grand-mère et grand-père, précise Mme Jarause.

Le concours se poursuit jusqu’à la Journée nationale des peuples autochtones, le 21 juin.

Avec les renseignements d'Alyson Samson, de CBC