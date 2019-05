Un homme manque à l'appel en Estrie

Les proches de l'homme de 40 ans ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Matthieu Lapierre mesure 1,70 m (5 pieds et 7 pouces), pèse 59 kg (130 livres), a les cheveux bruns et les yeux pers. L'homme a des difficultés d'élocution et est malentendant.

Au moment de sa disparition, il portait un polo à manches courtes bleu gris et un pantalon foncé.

Selon les informations de la Sûrté du Québec, il pourrait se déplacer à bord d’une Toyota Corolla 2013 de couleur rouge. Le véhicule est immatriculé Y72 FAN.

Toute personne qui apercevrait Matthieu Lapierre est priée de communiquer avec le 911.