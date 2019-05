Des sinistrés réclament de l’aide à Clarence-Rockland

Les émotions et l'exaspération se sont fait entendre alors qu'une soixantaine de sinistrés de Clarence-Rockland se sont présentés à une rencontre d'information, lundi soir, organisée par la Municipalité.

Tous les représentants des autorités incluant les pompiers, les services policiers et de santé publique étaient sur place, ainsi que la Croix-Rouge et des représentants du ministère des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario.

Depuis plus d’un mois, nombre de résidents de Clarence-Rockland ont les pieds dans l’eau. Même si la tendance du niveau de l’eau est lentement à la baisse, la tension, elle, est à la hausse. De nombreux sinistrés ont réclamé davantage d'aide de la Municipalité pour les accompagner lors de l'opération nettoyage.

La Cité aidera-t-elle les résidents à récupérer les sacs de sable? Va-t-elle nettoyer les chemins qui sont remplis de débris? Voilà certaines des questions qu’ont posées les résidents aux autorités. Or, ils n’ont eu droit qu’à peu de réponses.

Le maire de la Cité, Guy Desjardins, a affirmé que la Municipalité aidera les résidents à ramasser les sacs de sable et à nettoyer les chemins touchés par les inondations. Mais, il attend toujours la confirmation d'un soutien provincial.

Le maire de la Cité de Clarence-Rockland, Guy Desjardins (archives). Photo : Radio-Canada

Ils ont dit qu’ils allaient nous le laisser savoir plus tard , a dit M. Desjardins après la rencontre. Il demande au gouvernement provincial de préciser rapidement la nature de l’aide que la Cité va recevoir.

N’oubliez pas que la dernière fois, on avait 125 000 sacs. Ça a coûté 350 000 dollars les ramasser sur le terrain , rappelle M. Desjardins. Or, cette année, ce sont plutôt 270 000 sacs qui sont déployés partout sur le territoire.

Ça va coûter trois quarts d’un million. Je n’ai pas ça. Guy Desjardins, maire de Clarence-Rockland

Les autorités ont notamment suggéré aux citoyens de laisser en place les sacs de sable jusqu'au 15 juin , selon le maire, et ce, même si l'eau a commencé à se retirer dans certains secteurs.

L’état d'urgence est toujours en vigueur dans la Cité, puisque certains chemins sont toujours inondés.

La Cité de Clarence-Rockland a également présenté son plan de rétablissement pendant la réunion. Entre autres, les sinistrés n'auront pas à payer de frais pour la livraison des permis de démolition et pour le dépôt de déchets au centre de tri.

Avec les informations de Jérôme Bergeron