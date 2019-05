La météorologue Jocelyne Blouin n'est plus

Embauchée comme présentatrice météo par Radio-Canada en 1978, elle a pris sa retraite en 2011.

Elle avait travaillé dans les bureaux montréalais d’Environnement Canada de 1976 à 1980.

Lauréate de nombreux prix nationaux et internationaux, elle a notamment reçu le prix du meilleur reportage météo et environnement lors du Festival international de la météo en 1999, le Prix des scientifiques 2000 et le prix du meilleur reportage météo et environnement en 2002.

Plus de détails suivront