Mike McKenzie aura deux opposants à la chefferie de Uashat Maliotenam

Le chef sortant, Mike McKenzie, sollicite un troisième mandat. Il affrontera deux anciens conseillers, Antonio « Pipo » Fontaine ainsi que Bastien Roland Joseph Thirnish.

En vertu du nouveau code électoral, six postes de conseiller sont en jeu au lieu de neuf, et 23 candidats tenteront d'obtenir la faveur des électeurs.

Également inscrite au nouveau code électoral, l'obligation de parler la langue innue a fait l'objet de tests linguistiques menés par un consultant culturel.

Le directeur des élections, Jonathan Genest-Jourdain, précise que tous les candidats ont passé l'épreuve sans problème.

Le directeur des élections Jonathan Genest-Jourdain dévoile les candidatures pour l'élection générale dans la communauté innue de Uashat Maliotenam Photo : Radio-Canada / Louis Garneau

On se rend compte que tout le monde parle "innu-aimun" de façon courante, tous ceux qui se sont présentés. C'était enregistré également, c'était des tests très courts, entre 5 et 10 minutes pour chaque candidat.

Un vote par anticipation aura lieu le 19 juin et l'élection se déroulera une semaine plus tard, soit le 26 juin, à Uashat et à Maliotenam.

La liste complète des candidats a été dévoilée sur les ondes de la radio CKAU, à Uashat Maliotenam.