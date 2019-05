La candidate progressiste-conservatrice Sarah Stewart Clark se retire de la course

Sarah Stewart-Clark a informé le premier ministre Dennis King de sa décision dimanche soir. Elle explique devoir mettre sa famille en priorité, selon un communiqué publié par le Parti progressiste-conservateur.

Je me suis engagée auprès du parti il y a 18 mois et j’ai dû mettre ma vie en tant que mère, qu’épouse et que professeur de côté , dit-elle.

La circonscription Charlottetown-Hillsborough Park est celle où se présentait Josh Underhay, candidat pour le Parti vert. Comme il est mort dans un accident quatre jours avant le jour du vote, les élections dans cette circonscription ont dû être reportées et devaient se tenir le 19 juillet.

Selon le communiqué, le parti se rencontrera bientôt pour discuter des prochaines étapes pour trouver un autre candidat.