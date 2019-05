L'incendie au nord de Haines Junction toujours hors de contrôle

Les autorités ont affecté lundi quatre hélicoptères, 20 sapeurs-pompiers et cinq bulldozers à la lutte contre cet incendie.

L’agent d'information des feux de forêt pour le gouvernement du Yukon Mike Fancie affirme qu’aucune habitation n'est menacée, mais admet que l’incendie devrait progresser dans les prochains jours.

On anticipe que le feu continuera à grandir avec le temps en raison des vents qui proviennent du sud dans la vallée Alsek et qui poussent le feu vers le nord ce qui continuera à le faire grandir durant les deux ou trois prochains jours. Mike Fancie, agent d'information des feux de forêt

Tout comme 75 % des feux cette année, l'incendie à proximité du ruisseau Bear a été causé par l'activité humaine. Pas moins de 26 feux de forêt ont déjà été enregistrés cette année au Yukon.

Le gîte touristique dont s'occupe Roxanne Mason est situé le long du ruisseau Bear près duquel brûle l'incendie de forêt du même nom. Photo : Roxanne Mason

Des résidents très inquiets

Roxanne Mason, qui gère depuis un an un gîte touristique en rondins à quelques kilomètres de l'incendie, ne cache pas son inquiétude.

« On souhaite que ça ne s'en vienne pas et on prépare là le plan d'urgence si jamais il y a évacuation pour préparer nos clients. Il faudrait s'en aller, trouver un campement ou je ne sais pas quoi. »

C'est un petit peu une panique. Tu vois ça à d'autres endroits et tu te dis : "ça arrive aux autres, mais ça n'arrive pas à nous autres ici". Roxanne Nadon, gérante Mount Logan Lodge

Roxanne Mason ne croit pas toutefois que l’incendie aura un impact sur les réservations du gîte.

« Tous les clients qu’on avait hier soir n’étaient pas même au courant qu’il y avait un feu, alors à moins que ça se propage et qu’ils ferment le village, je ne crois pas qu’on sera affecté. Ça ne change rien à la beauté de l’environnement. »