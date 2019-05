Il y a 85 ans naissaient les soeurs Dionne

Alors qu'elles atteignent l'âge de 85 ans, Annette et Cécile Dionne, les deux quintuplées toujours vivantes, mettent en garde contre les dangers de la célébrité en bas âge.

Quelques heures après leur naissance, le 28 mai 1934, les quintuplées Dionne ont été projetées sous les feux de la rampe.

Rapidement, des journalistes ont fait le pied de grue devant la ferme familiale dans le village de Corbeil, au sud de North Bay, pour voir si au moins un des bébés prématurés vivrait plus que quelques jours.

Contre toute attente, dans ce que l’on croit être une première dans l’histoire, les cinq sœurs ont survécu jusqu’à l’âge adulte. Annette, Cécile, Émilie, Marie et Yvonne Dionne sont alors devenues des vedettes internationales.

La maison natale des soeurs Dionne Photo : Radio-Canada / Pierre-Mathieu Tremblay

Au sommet de leur gloire, à l’époque de la dépression, les quintuplées ont été saluées comme un baume sur la morosité et l’austérité financière, des emblèmes d’espoir qui apportaient aussi beaucoup d’argent dans les coffres de la province.

Mais toute cette attention a eu un coût personnel important, racontent Annette et Cécile.

Cela peut causer beaucoup de dommages , a déclaré Annette à La Presse canadienne lors d’une rare entrevue plus tôt ce mois-ci. Les enfants ont besoin d’aide et d’amour, et de tout ce que nous pouvons leur donner.

Alors que les médias sociaux exposent plus que jamais de jeunes enfants au public, les sœurs ont un message pour les parents : l’enfance est un temps précieux qui ne devrait pas être exploité à des fins lucratives.

Une attraction payante pour la province

Lorsque les quintuplées n’avaient que quelques mois, le gouvernement de l’Ontario les a enlevées à leurs parents, qui avaient déjà cinq autres enfants et étaient à court d’argent, au nom de la protection des fillettes contre l’exploitation.

La province les a ensuite installées de l’autre côté de la rue, où les curieux pouvaient les observer de l’autre côté d’une vitre.

Des millions de touristes ont fait la file pour voir les cinq fillettes.

Les soeurs Dionne en 1939. Photo : Dionne Quints Museum Collection avec autorisation de A. et C. Dionne

Selon des estimations, ces visiteurs ont injecté 500 millions de dollars dans l’économie du Nord de l’Ontario.

Les sœurs Dionne ont également figuré dans des publicités pour une variété de produits, ainsi que dans trois films hollywoodiens.

Éviter que l’histoire ne se répète

Dans les années 1990, les quintuplées encore vivantes et leurs héritiers ont reçu 4 millions de dollars du gouvernement ontarien après avoir soulevé des questions au sujet de la mauvaise gestion présumée d’un fonds en fiducie créé pour assurer leur avenir.

Je me rends compte que de nombreuses fois de mauvaises choses [se sont produites] parce que l’argent était la grande question. C’est très dur de lutter contre ça. Annette Dionne

En vieillissant, les sœurs timides se sont efforcées de laisser leur enfance compliquée derrière elles, revenant sur la scène publique seulement pour s’assurer que leur passé difficile soit reconnu et que d’autres enfants n’aient pas à vivre la même chose.

J’espère que cela ne se reproduira pas, mais je sais que ces choses n’ont pas été entièrement résolues, alors ça se reproduira. Mais j’espère qu’il y aura de meilleurs soins pour ceux qui sont maltraités. Cécile Dionne

Aujourd’hui, des enfants influenceurs d’à peine cinq ans sont payés pour faire la promotion de produits dans des vidéos YouTube et des messages Instagram.

Cécile et Annette sont mal à l’aise à l’idée des enfants-vedettes sur Internet, mais n’ont pas osé proposer des solutions étant donné leur manque de familiarité avec le sujet. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Cécile estime que la question devrait être étudiée plus à fond par des experts.

De son côté, Annette croit que les parents devraient d’abord s’assurer que leurs enfants veulent vraiment recevoir une telle attention, tout en s’assurant qu’ils reçoivent une éducation adéquate.

Les enfants devraient être sûrs de leur choix de devenir une vedette , a-t-elle dit. Ils ont besoin de beaucoup de conseils.

Des liens tissés serrés

Même dans les moments difficiles, les sœurs affirment qu’elles ont toujours pu compter l’une sur l’autre.

Annette et Cécile ne se voient pas souvent en personne, mais elles se parlent régulièrement au téléphone et se sont récemment réunies pour célébrer à l’avance leur anniversaire.

C’est une histoire très triste, mais [il y a eu] des moments très agréables, et j’en suis très reconnaissante. Je réalise que c’était un cadeau d’avoir mes sœurs, parce que nous nous aimons très tendrement. Annette Dionne

Exposition sur les soeurs Dionne au musée Musée Callendar Bay Heritage Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

La maison où sont nées les sœurs Dionne, qui a été déplacée en novembre 2017, ouvrira de nouveau ses portes au public en juillet.