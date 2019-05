Viol collectif à Sherbrooke : Blessing Dugbeh conteste la peine minimale de cinq ans

L'avocat de l'accusé a déposé lundi au palais de justice de Sherbrooke une requête pour contester la constitutionnalité de la peine minimale de cinq ans de prison pour le chef d'agression sexuelle collective sur une personne de moins de 16 ans. La cause de Blessing Dugbeh est reportée au 19 juin, mais certains délais sont possibles pour la suite des choses, mentionne la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Marie-Ève Phaneuf.

Dans un cas de contestation constitutionnelle, il y a le procureur général qui envoie son représentant pour "défendre" la disposition ou la légalité de cette disposition-là , explique Me Phaneuf.

Blessing Dugbeh avait été reconnu coupable après cinq jours de procès tenus en mars dernier.

L'accusé a aussi été reconnu coupable de contacts sexuels et d'incitation à des contacts sexuels sur une mineure, de menace de mort et d'intimidation. Rappelons qu'il fait face à sept autres chefs d'accusation dans une autre affaire qui impliquerait trois nouvelles plaignantes. Cette cause a aussi été reportée.