Niveau du lac élevé et grands vents : les riverains craignent le pire

À 16 pieds et demi depuis le 22 mai, le niveau du lac Saint-Jean continue d'inquiéter les riverains.

L'érosion et la présence de branches en abondance sur les berges provoquent une bonne dose d’appréhension chez les citoyens qui vivent à proximité du cours d’eau. La situation est exacerbée par les grands vents.

Lors du passage de Radio-Canada à Saint-Henri-de-Taillon par un lundi matin froid et venteux, les vagues grugeaient inlassablement les plages ou ce qu’il en reste.

À 17,25 pieds, le niveau dépasse la limite de 16 pieds et demi fixée par l’entente de 2017, laquelle prévoit que Rio Tinto, gestionnaire du lac, peut aller au-delà de cette limite pendant 12 jours en période de crue.

Cet élément ne fait pas l'affaire des riverains. Ils estiment que même à 16 pieds et demi, la crue est la cause de dommages à leurs propriétés. Le niveau de l’eau, couplé aux forts vents, provoque des dégâts importants. Le scénario à venir n’a pas de quoi apaiser les inquiétudes, puisque les prévisions météorologiques laissent entrevoir des rafales de 50 kilomètres à l’heure au cours des prochains jours.

Certains citoyens craignent une répétition des ravages causés par les inondations de 2015 et de 2017.

Je pense que les dommages vont être plus grands qu’en 2015. En 2017, on s’en était sauvés un peu parce qu’il n’y avait pratiquement pas de vent. Mais cette année, et avec ce qu’on annonce en fin de semaine, ça va être laid, c’est sûr , pressent le riverain Gérald O'Bomsawin.

Des riverains du lac Saint-Jean s'inquiètent en voyant les vagues partir avec des parcelles de terre. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

En attendant, les citoyens qui le peuvent ramassent les débris à leur portée. L’opération donne parfois lieu à d’étonnantes découvertes, comme ce qui semblait être la carcasse d'un veau, échouée lundi matin à Chambord.

Même si la crue est exceptionnelle cette année, Rio Tinto assure qu’elle a la situation en main. La compagnie dit n'avoir reçu aucune plainte de la part de riverains. Le retour du niveau du lac sous la barre des 16 pieds et demi n’est pas prévu avant le début juin.

D’après le reportage de Denis Lapierre