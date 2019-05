Police d'Ottawa : Uday Jaswal n'occupera pas le poste de chef intérimaire

M. Jaswal est l’un des trois officiers qui font l'objet d'une enquête de la Commission civile de l'Ontario sur la police (CCOP) relativement à leur conduite alors qu'ils travaillaient pour le service de police de Durham, dans la région de Toronto.

La directrice générale de la Commission, Linda Lamoureux, a affirmé que l'enquête préliminaire allègue que les hauts dirigeants ont permis, toléré et participé à du harcèlement en milieu de travail.

M. Jaswal devait prendre le relais du chef adjoint Steve Bell comme chef par intérim du SPOService de police d'Ottawa , à compter de juillet. Ce poste a été laissé vacant par le départ à la retraite de l'ancien chef, Charles Bordeleau.

Lundi, la conseillère municipale et présidente de la Commission de services policiers d'Ottawa, Diane Deans, a indiqué que M. Jaswal lui a dit que les allégations le concernant sont infondées et qu'il fait confiance à l'enquête. Il estime que l'enquête sera juste et transparente, et qu'elle lavera sa réputation.

Néanmoins, pour que l'enquête ne détourne pas l'attention du travail effectué par le Service de police d'Ottawa, le [chef] adjoint Jaswal a préféré ne pas assumer le rôle de chef de police par intérim , a déclaré Mme Deans.

J'apprécie le fait que M. Jaswal se préoccupe du bien-être du SPO et je recommanderai donc au conseil que Steve Bell conserve son poste de chef par intérim , a-t-elle ajouté.

M. Jaswal a été chef adjoint du service de police régional de Durham pendant deux ans avant de revenir au SPOService de police d'Ottawa en tant que chef adjoint, l'été dernier.

Auparavant, M. Jaswal a travaillé pendant 21 ans au SPOService de police d'Ottawa , où il a notamment occupé le poste de surintendant.

Selon le président de l'Association des policiers d'Ottawa, Matt Skof, M. Jaswal a une bonne réputation au SPO et à Ottawa en général.

La Commission de services policiers d’Ottawa avait connaissance des allégations et de l'enquête quand ils ont embauché M. Jaswal, a-t-il ajouté.