Histoire d’eau douce et d’oursins morts

Une forte tempête? Un printemps trop rigoureux? Une coïncidence?

Non, ce sont des mortalités anormales, tranche Bernard Sainte-Marie, spécialiste des invertébrés et chercheur à l’Institut Maurice-Lamontagne (IML).

Bernard Sainte-Marie n’a pas pu mettre la main sur des échantillons pour déceler des maladies. Il demeure toutefois convaincu que la mort des oursins est liée à un autre phénomène observé un peu plus tôt, au début du mois de mai. Un phénomène qui, à première vue, n'a rien à voir avec les oursins.

Du jamais vu

Entre le 30 avril et le 2 mai dernier, les scientifiques de l’IML ont en effet observé une baisse de salinité exceptionnelle au sud de l’estuaire. On a enregistré les plus bas niveaux de salinité depuis que l’institut existe. Pendant trois jours, ç’a été des salinités inférieures à 20 parties pour 1000 , rapporte Bernard Sainte-Marie.

Les oursins ressemblent à de jolis cactus de mer. Photo : Courtoisie Musée Exploramer

Ces baisses de salinité sont coutumières au printemps, mais jamais si importantes que celle enregistrée cette année. La salinité est même descendue à 16 parties pour 1000, ce qui est la moitié de l’eau de mer normale dans laquelle baignent nos organismes d’habitude , précise le chercheur de l’IML.

À l’Institut Maurice-Lamontagne, la mesure de la salinité comme de la température de l’eau est effectuée à la sortie d’une prise d’eau dont l’entrée est située à environ 15 m de profondeur.

Comme la prise d’eau de l’IML est située à une profondeur de 15 m, et que l’eau douce a tendance à surnager sur l’eau salée plus dense, Bernard Sainte-Marie estime que la salinité des eaux de surface, entre 0 et 5 mètres, était encore plus basse.

Or, l’oursin vert est très sensible à la salinité de l’eau. La salinité minimale létale de l’oursin est de 15 à 16 parties par 1000.

De la pluie, de la neige et des inondations

Cette baisse de salinité est donc, selon le spécialiste, l’hypothèse la plus probable pour expliquer ces mortalités massives d’oursins. Probablement, ajoute-t-il que la partie de la population qui se trouvait à des profondeurs de 2 m, 4 m ou 6 m est morte par stress physiologique.



À première vue, les causes de cette baisse de salinité de l’estuaire sont multiples et conjoncturelles.

De l’eau douce a été charriée par le Saint-Laurent à la suite des fortes pluies tombées dans les régions de Montréal et de l’Outaouais. On a eu aussi la décharge des rivières, puis des pluies assez abondantes ce printemps. On a eu beaucoup de neige cet hiver, donc des apports d’eau douce importants pendant quelques jours , observe le spécialiste de l’IML.

C’est un aspect de la question qui sera analysé ultérieurement. On va certainement se pencher sur les données. Chaque année, on fait un bilan des conditions de débit, de salinité du Saint-Laurent. On va mieux comprendre à ce moment-là ce qui s’est passé.

Effet sur la population?

Une fois morts, les oursins ont fait la joie des nécrophages qui ont vidé leurs coquilles. Ce sont ces petites coquilles, qu’on nomme tests, qui ont été vues en grand nombre dans les jours qui ont suivi.

Bernard Sainte-Marie estime que cet incident ne devrait pas avoir de conséquences sur la population d’oursins de l’estuaire.

L’oursin est présent dans des profondeurs de 1 m, mais il est aussi présent à des profondeurs de 30 m voire de 40 m et plus. Il peut y avoir beaucoup d’oursins au fond, dit-il. Il faudrait vraiment qu’il y ait des pénétrations d’eau à faibles salinités pour qu’il y ait un effet très néfaste et ce n’est pas possible compte tenu de l’océanographie de notre estuaire.

S’il y a un effet sur la population, il sera transitoire, estime M. Sainte-Marie. Une baisse d’abondance pourra être notée pendant quelques semaines, quelques mois, peut-être un an, s’il y a eu une mortalité massive localement.

Effet sur la pêche?

La pêche à l’oursin vert est une pêche méconnue, mais importante dans l’estuaire du Saint-Laurent.

Une récolte d'oursins Photo : Radio-Canada / Gaston Beaulieu

La pêche se fait principalement en plongée. Les oursins sont en quelque sorte cueillis à la main.

Ces plongeurs s’activent surtout dans l’estuaire, entre Kamouraska et Trois-Pistoles et sur la côte nord, entre La Malbaie et Les Escoumins. Des pêches substantielles d’oursins verts sont effectuées à l’embouchure du Saguenay, autour de l’île Blanche et de l’île Verte.

Les principaux gisements d’oursins, où on cueille les plus gros, se retrouvent dans les grands champs de laminaires en amont de l’estuaire maritime, à de faibles profondeurs.

Pour le moment, aucune information ne permet de croire que les gisements ont été touchés par des mortalités massives.

Ces informations viendront peut-être un peu plus tard puisque la saison de pêche à l’oursin 2018-2019 se termine cette semaine dans les zones de l’estuaire, indique Jérôme Beaulieu, conseiller régional principal pour les espèces invertébrées pour Pêches et Océans Canada.

Saisons de pêche : Côte-Nord : mars à décembre

Gaspésie–Bas-Saint-Laurent : début août au 31 mai de l’année suivante

Les saisons 2018-2019 mais aussi celle de 2019-2020 permettront de vérifier si effectivement le coup d’eau douce du début mai a eu un impact sur la population d'oursins.

Pêche en croissance

De 2011 à 2017, la production d’oursins a presque triplé au Québec. En 2017, il s’est débarqué 670 tonnes d’oursins pour une valeur de près de 4 millions de dollars pour l’ensemble des zones du Québec.

La valeur des débarquements est aussi en hausse constante depuis 2011. À quai, un kilo d’oursins se vendait plus de 5 $ la livre en 2018. C'était sous la barre des 2 $ en 2011.

Même si cette pêche est en croissance, ne cherchez pas l’oursin vert au comptoir de votre poissonnerie.

Un plateau d'oursins Photo : Radio-Canada / Michel Harvey

La majorité des oursins verts pêchés dans l’estuaire sont exportés aux États-Unis pour y être transformés. Cet oursin ou plutôt ses gonades seront ensuite vendus sur les marchés asiatiques.