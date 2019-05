La volte-face du gouvernement Ford, une surprise, selon une experte

C’est du moins l’analyse de Geneviève Tellier, politologue à l’Université d’Ottawa. Elle rappelle que la pression subie par le gouvernement Ford dans ce dossier venait directement de maires et de conseillers municipaux.

Les dernières fois, la pression venait des électeurs, là, la pression émanait des villes. C’est surprenant de la part du gouvernement , a-t-elle expliqué en entrevue à Radio-Canada.

Lundi, le gouvernement Ford a annoncé qu’il annulait les compressions qui devaient entrer en vigueur cette année pour le financement des services de santé publique, des garderies et des services ambulanciers.

M. Ford a admis en point de presse que les villes ont besoin de plus de temps pour trouver des sources d’économie dans leur budget.

En février, sous la pression populaire, le gouvernement avait partiellement fait marche arrière dans la réforme du programme provincial des services aux enfants autistes.

En novembre, après la grogne populaire des Franco-Ontariens, le gouvernement ontarien avait partiellement reculé dans les compressions imposées dans les services en français.

Mme Tellier ne doute pas que le premier ministre Ford est à « l’écoute », comme il l’a mentionné en point de presse lundi, mais elle met un bémol.

On semble prendre des décisions et voir la réaction pour ensuite reculer, mais simplement reculer un petit peu. Dans ce cas-ci, on semble repousser la bataille d’un an.

Geneviève Tellier, politologue à l’Université d’Ottawa