Jim Watson se réjouit du report des compressions du gouvernement Ford

La Ville d'Ottawa et les municipalités de l'Est ontarien ont obtenu un répit, lundi, alors que le gouvernement de l'Ontario a reporté la réduction du financement provincial qu'il entend imposer aux villes en matière de santé publique, de services de garde et de services ambulanciers.

L'annulation temporaire des compressions évitera à la Ville d'Ottawa de devoir revoir son budget pour l'année déjà en cours. Le maire Jim Watson compte profiter de ce sursis pour trouver une solution optimale pour tous.

On va commencer notre [étude sur le] budget en septembre de cette année, alors c'est nécessaire de travailler ensemble avec la province pour trouver une solution qui est bonne pour la province et, en même temps, bonne pour les municipalités , assure-t-il.

Au cours des dernières semaines, les critiques à l'endroit du premier ministre Doug Ford ont augmenté en flèche et sa cote de popularité a drastiquement diminué.

Comme d'autres maires, M. Watson s'est montré plutôt critique face à l'approche adoptée par le gouvernement Ford dans le but d'atteindre l'équilibre budgétaire. Selon eux, la province veut déléguer ses « problèmes » financiers aux villes.

Ce n'est pas une façon réaliste de trouver une solution pour seulement un palier de gouvernement, parce que ça va causer un problème pour un autre palier de gouvernement , explique-t-il.

Malgré le report des compressions, les municipalités de l'Est ontarien sont conscientes qu'elles devront tout de même se serrer la ceinture sous peu.

Il faut effectivement qu'il y ait des coupes, le gouvernement est clair là-dessus. On doit réduire le red tape, la bureaucratie, et donc, nous on veut faire partie de ces solutions-là , affirme Stéphane Parisien, le directeur général des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR).

M. Parisien souligne que les municipalités des CUPR sont heureuses de cette marche arrière, qui leur accorde plus de temps pour bien cerner leurs options avant de faire des choix difficiles.

Avec les informations de Gilles Taillon et Denis Babin