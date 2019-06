Polyfonik 30: on découvre Isabelle Cliche

C'est quoi Polyfonik? Polyfonik, c'est tout d'abord un programme de formation, un mentorat pour des artistes en musique, mais qui se termine par un concours. Matthieu Damer, directeur du Centre de développement musical de l'Alberta (CDM), passe plusieurs mois à travailler avec les candidats pour leur donner les outils nécessaires afin d’acquérir des compétences et atteindre leur plein potentiel. Le concours cette année est le 22 juin. Le grand gagnant représentera l'Alberta à Chant'Ouest et et courra ainsi la chance de se rendre au Festival international de la chanson de Granby.

Voici la Polyfonicienne Isabelle Cliche.

L'artiste Isabelle Cliche participe pour la première fois à Polyfonik en 2019. Photo : Courtoisie Isabelle Cliche

Originaire de la ville de Québec, Isabelle est un mélange de bleuets, d'érable et de sensationnalisme. Elle a fait plusieurs études au cégep, dans des domaines complètement différents.

J'ai fait des études en comptabilité, en économie, mais aussi en animation et en clown. Et c'est tout au long de ma vie parce que je me dis : plus on apprend plus on devient meilleur, alors je suis une éternelle étudiante! Isabelle Cliche, Polyfonicienne

Elle a quitté le Québec en mai 2003 pour se retrouver à Banff. Isabelle a rencontré son amoureux et ils se sont établis depuis à Cochrane, une municipalité à l'ouest de Calgary.

De gauche à droite, sont les deux jumeaux, Cédrik et Émilie, 4 ans, et le grand frère, Félix, qui a 7 ans. Photo : Courtoisie Isabelle Cliche

Depuis elle a fondé une famille et se consacre aux jeunes, en offrant des spectacles d'humour et de magie, avec Isabelle La Wonderful.

Isabelle Cliche lors du Carnaval de Saint-Isidore, en 2018. Photo : Radio-Canada / Brent Roy

Pour vous la faire découvrir, l'équipe de Radio-Canada s'est amusée avec Isabelle en lui donnant une liste de questions parfois farfelues, parfois plus sérieuses, où elle devait remplir des trous...

Voici quelques exemples :

Quand j’étais enfant, mon idole c’était...

« ... moi, j'en ai eu des idoles, je suis une fille à idole et même à 40 ans, j'en ai encore plein. Je suis la fan finie de tous les gens que je rencontre. Quand j'ai la chance de rencontrer des artistes, je vais lire sur eux et devenir une fan. Ah, mais il y a aussi Martine St-Clair. Il y a aussi eu Beau Dommage... Je me souviens d'un spectacle dans ma petite ville de Beauport, pour le 350e, on était sur une couverture par terre, je crois que j'avais 4-5 ans. C'était super beau, je les aimais tous! »

Beau Dommage Photo : ICI Musique

Si je pouvais manger ... pour le reste de mes jours..

« ...si je pouvais manger du homard jusqu'à la fin de mes jours, avec peut-être comme dessert un cornet de chez Chocolats Favoris, mais juste le petit parce que j'y vais souvent... »

Du homard tous les jours pour la Polyfonicienne Isabelle Photo : iStock

Mon animal préféré est...

« ...moi j'aime beaucoup la tortue, j'ai deux tatouages de tortues. Et la raison, c'est que la tortue est là depuis toujours, elle était là dans le temps des dinosaurs et sera là encore longtemps... Elles sont quasiment éternelles; quand elles ont peur elles se referment dans leur carapace et quand elles sont prêtes à sortir, elles vont regarder tranquillement et sortir tout doucement. »

Le tatouage de gauche est le 1er d'Isabelle, à 21 ans. Celui de droite a été fait en compagnie de ses soeurs, tout juste avant son départ pour l'Ouest canadien. Photo : Courtoisie Isabelle Cliche

Si j'avais un million de dollars...

« ...je ferais exactement ce que je fais en ce moment parce que dans ma tête c'est comme si je l'avais déjà le million de dollars. J'ai trois enfants en santé, j'habite dans une belle maison qu'on a choisie à deux. J'ai un shed où je peux créer, (...) alors, oui, je ferais la même chose. »

Ma couleur préférée c'est...

« ...j'ai deux couleurs préférées, le rouge, c'est sûr; tu sais le rouge c'est le nez de clown, c'est la bonne humeur, c'est rubis, c'est cancer, je suis née en juillet, c'est ma couleur le rouge. Mais le rose... Le rose c'est aussi ma couleur, c'est comme un rouge que tu sucé as un petit peu lontemps, une couleur bonbon. J'aime ça, c'est une nuance, moi je peux juste être un ou l'autre. Moi je suis un clown rouge ou rose et tu vois, j'aime le rouge et j'aime aussi le rosé... »

Isabelle est un clown rouge ou rose. Photo : www.mcdonaldphoto.ca / Jeff McDonald

Vous avez compris le principe? Et bien ça se poursuit dans cette petite vidéo que nous avons préparée pour vous. Voici la Polyfonicienne Isabelle Cliche!

Voici la Polyfonicienne Isabelle Cliche

Et quand nous avons posé nos questions, nous avons découvert que les Polyfonciens avaient des points en communs! En voici quelques-uns : Isabelle et Sympa : les deux trouvent la musique thérapeutique.

Isabelle et Renelle : les deux aiment le vin rouge

Chaque jour, vous pourrez en apprendre un peu plus sur chaque Polyfonicien. Suivez-les dans leurs nouvelles aventures à Polyfonik!

Les trois Radio-Canadiens

Lyssia Baldini

Mélisa Cassista

Emilo Avalos