Une nouvelle résidence de soins de longue durée proposée à Temiskaming Shores

L’administratrice de la résidence, Francine Gosselin, rappelle qu’en avril 2018 l’ancien gouvernement libéral avait attribué 46 lits additionnels au Temiskaming Lodge.

Une décision fut ensuite prise de construire une nouvelle résidence aux nouvelles normes de la province puisque le terrain de l’édifice actuel n’est pas assez grand pour permettre une expansion.

Le site choisi se trouve dans le canton de Dymond, près de New Liskeard.

Une rencontre publique a récemment été tenue dans le cadre du processus d’obtention d’une nouvelle licence de la part du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

Jusqu’à maintenant, la plupart des réactions sont très, très positives. Les gens de la communauté sont vraiment excités que ça se passe. Francine Gosselin, administratrice du Temiskaming Lodge

Mme Gosselin souligne qu’il y a présentement une liste d’attente de plus de 60 noms pour être admis au Temiskaming Lodge.

La nouvelle résidence prendrait environ un an et demi à construire et l’ouverture aurait lieu à la fin de l’année 2021.

Une deuxième phase du projet pourrait inclure des appartements pour des personnes âgées autonomes.

Selon Mme Gosselin, la nouvelle résidence pourrait créer une quarantaine d’emplois additionnels. Le foyer actuel compte déjà 90 employés.

Les propriétaires vont étudier des propositions pour une autre utilisation de la résidence actuelle.