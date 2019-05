Les verts veulent bannir la thérapie de conversion en Colombie-Britannique

Le projet de loi bannirait entre autres l’administration de thérapies de conversion auprès de mineurs.

La thérapie de conversion est une pratique abusive et dangereuse qui devrait être bannie pour protéger la santé et la sécurité de la communauté LGBT2+, particulièrement celle des enfants et des jeunes , a-t-il déclaré.

C’est un enjeu de droits de la personne.

Les thérapies de conversion ou thérapies de réorientation sexuelle sont des interventions psychologiques ou spirituelles censées changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, que ce soit par le biais d'une thérapie par la parole, de médicaments ou d'une combinaison des deux. Source: Radio-Canada

Ottawa a déclaré en mars dernier qu’il ne pouvait bannir la pratique au niveau national. Selon le gouvernement, la thérapie de conversion est un enjeu provincial ou territorial puisqu'elle est parfois effectuée par des professionnels de la santé.

Plusieurs juridictions ont déjà établi leurs propres réglementations quant à la pratique.

M. Weaver a annoncé son projet de loi après que le doute eût plané sur l'avenir du groupe de travail de l'Alberta, qui tente de déterminer le meilleur moyen d’interdire la pratique dans cette province.