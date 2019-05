L'hôpital Le Royer a son centre de chirurgie bariatrique

Il s'agit du service de chirurgie bariatrique le plus à l'Est de la province où pourront être faites 100 opérations par année.

Le CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord rappelle que 26 % de la population nord-côtière est obèse, l'un des taux les plus élevés au Québec.

Jusqu'à présent, les patients de la région devaient se rendre à Rimouski, à Saguenay ou encore à Québec pour recevoir une intervention de ce genre.

Les démarches pour acquérir ce service ont été amorcées en 2014 par trois chirurgiens, dont le Docteur Olivier Mailloux. Il y a des coûts associés à ces chirurgies-là, mais [aussi] des gains sur les corrections des maladies.

Si on prend un diabétique qui n'a plus besoin de sa médecine, qui n'a plus besoin de sa médication, et toutes les complications que le diabète va engendrer, sur un coût à long terme pour le réseau de la santé, c'est énorme.

Dr Olivier Mailleux, chirurgien, hôpital Le Royer de Baie-Comeau