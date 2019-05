Des hockeyeurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean accueillis en héros avec la Coupe Memorial

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont disposé des Mooseheads d’Halifax par la marque de 4 à 2 hier.

Près de 200 personnes se sont déplacées à l'aéroport de Rouyn-Noranda pour accueillir les Huskies.

L’accueil qui leur a été réservé a ému Rafaël Harvey-Pinard.

Il a aussi eu une pensée pour les supporteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont suivi leurs exploits dans ce championnat.

Plusieurs partisans voulaient toucher la Coupe Memorial portée par Rafaël Harvey-Pinard lundi. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Bien, c’est le fun d’avoir le support, je pense, moi et Samuel on est fiers de venir du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est fiers d’être des Bleuets. De pouvoir gagner ça, je pense que c’est une fierté là-bas. On aimerait ça pouvoir ramener la coupe là-bas et fêter avec nos familles [...] également , avance l’attaquant.

Samuel Harvey en était à sa deuxième participation à la Coupe Memorial.

En 2016, les grands honneurs avaient échappé aux Huskies en finale contre les Knights de London. L’Almatois était alors substitut dans l’équipe.

Samuel Harvey signe un autographe pour un partisan à son retour d'Halifax. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le gardien de but a lui aussi été touché par le soutien de ses proches, malgré la distance qui les sépare.

Je voudrais les remercier pour vrai. Toute ma famille, tous mes amis, tous ceux qui nous suivent là-bas. Le support qu’on a eu est incroyable et jamais je ne vais l’oublier Samuel Harvey, gardien de but des Huskies de Rouyn-Noranda

Les joueurs de l'équipe championne pourront à nouveau savourer leur victoire lors d'un déflié qui aura lieu mardi soir.