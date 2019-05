Des diagnostics à distance pour les dermatologues?

Les patients devraient d'abord consulter un omnipraticien qui enverrait des photos et des vidéos des lésions cutanées à un dermatologue. Le spécialiste pourrait ensuite, à distance, évaluer la gravité du cas et suggérer un traitement ou encore des examens complémentaires.

La Dr Dominique Hanna est présidente de l'Association des médecins spécialistes dermatologues du Québec. Photo : Courtoisie/Association des médecins spécialistes dermatologues du Québec

Ça va être à l'échelle provinciale, mais on va commencer par les régions qui sont un peu plus éloignées et dont le nombre de dermatologues est insuffisant pour répondre à la demande. Pour ensuite le déployer partout, parce que même à l'intérieur des grandes villes, il y aurait moyen de faire mieux. Cet outil-là est excellent pour prioriser et il faut vraiment l'utiliser à son plein potentiel , explique la présidente de l'AMSDQ, Dominique Hanna, qui pratique à Sherbrooke.

Bien que la province compte 215 dermatologues actuellement, le chiffre le plus élevé depuis plus de 20 ans selon l'AMSDQ, il est toujours très difficile d'obtenir une consultation en dermatologie