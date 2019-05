10 artistes chantent le Saint-Laurent pour en protéger la biodiversité

Ces 10 chansons sont interprétées par 10 artistes qui ont participé bénévolement à l’album Le Saint-Laurent chanté : Alex Nevsky, Patrice Michaud, Marie-Pierre Arthur, Maude Audet, Antoine Corriveau, Elisapie, Salomé Leclerc, Jérôme Minière, Galaxie et Saratoga.

« L’idée était d’intéresser les jeunes du secondaire à l’écriture de chansons. [...] Depuis 20 ans, une partie de nos chansons sont engagées pour l’environnement », rappelle le bassiste des Cowboys Fringants, Jérôme Dupras, en entrevue avec Catherine Richer de l’émission Le 15-18.

Jérôme Dupras Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

Le musicien est très heureux de constater l’engagement des jeunes envers l’environnement. Ces derniers mois, de nombreux jeunes du monde entier ont manifesté tous les vendredis pour réclamer une plus forte mobilisation contre les changements climatiques.

C’est eux qui ont l’autorité morale de l’avenir de notre société. On leur laisse un environnement dégradé. La science nous dit qu’on s’en va vers une dynamique environnementale très grave. Non seulement ils ont toute la légitimité de manifester, mais nous, la génération plus vieille, qui avons des postes de décideurs ou qui sommes des artistes, nous devons les écouter. Jérôme Dupras

De l’argent pour les bélugas

Les 10 chansons de l’album sont inspirées du fleuve. On peut entendre Le goéland, interprétée par Patrice Michaud, ou Le fleuve t’attend, par Antoine Corriveau.

D’ailleurs, les revenus générés par la vente de cet album contribueront à la recherche sur les bélugas menée par le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) avec son programme Adoptez un béluga.

L'album sera en vente dès le 31 mai prochain.

Une démarche collective

Au cours des derniers mois, 156 élèves, de Gatineau à Mont-Joli en passant par L’Île-aux-Coudres et Grandes-Bergeronnes, ont reçu la visite de Jonathan Harnois. Trois rencontres avec chaque groupe ont permis à l’auteur de découvrir la relation que ces jeunes entretiennent avec le fleuve. Cela a été également l’occasion de les inclure dans une réflexion et de les inviter à apprivoiser leur créativité par l’écriture. En s’inspirant de ce contact approfondi, l’auteur a écrit les textes de l’album, lesquels ont ensuite été mis en musique et interprétés par les 10 artistes.

Les Cowboys Fringants en spectacle sur les Plaines Photo : Radio-Canada / Véronica Lê-Huu

De plus, des ateliers éducatifs et de sensibilisation menés par l’équipe de la Fondation David Suzuki ont été offerts aux jeunes.

Ce n’est pas le premier album initié par la Fondation Cowboys Fringants en lien avec l’environnement. Le premier s’intitulait Nos forêts chantées et est sorti en mai 2017.