Le Zoo de Saint-Édouard riposte à la SPCA

Le dossier du Zoo de Saint-Édouard a pris une nouvelle tournure, lundi. L'avocat de Normand Trahan demande que soit annulé les mandats de perquisition qui ont été émis contre son client, que lui soient remis ses biens perquisitionnés et que la SPCA de Montréal n'ait plus accès au site.

Dans un document remis à la Cour, Me Michel Lebrun plaide notamment que l’organisme tente d’« anéantir » l’entreprise de M. Trahan, ce qui contreviendrait aux droits à la sécurité d’une personne et à la protection contre les fouilles abusives de la Charte canadienne des droits et libertés.

L’avocat prétend aussi que la SPCA de Montréal s’est servie de son statut pour faire la promotion d’une cause politique à l’insu des autorités et que les mandats de perquisition sont basés sur des informations « trompeuses, incomplètes et insuffisantes.

D’après le document, les perquisitions menées la semaine dernière ont aussi mis en danger les animaux du zoo en raison de « l’incompétence » de la partie adverse.

Cette prétention se base sur un affidavit signé par la propriétaire de Zoo académie, Jacinthe Bouchard, qui a visité les installations samedi.

Dans cet autre document, Mme Bouchard affirme notamment avoir constaté que les animaux étaient dangereusement nourris et abreuvés de façon inadéquate.

La SPCA de Montréal a l’intention de commenter la nouvelle plus tard, en fin de journée.